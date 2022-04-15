Иван Щербаков: Москва взяла курс на активное импортозамещение

– Иван Александрович, что в столице появилось принципиально нового в организации госзакупок?

– Одним из наиболее эффективных и значимых решений города стала оптимизация процесса управления закупками по федеральному закону № 44-ФЗ. Была проделана большая работа по доработке закона, итогом которой стало вступление в силу с 1 января 2022 года «оптимизационных» поправок. Правительство Москвы, в том числе департамент по конкурентной политике, активно участвовало в разработке пакета изменений 44-ФЗ, направляло предложения и замечания по доработке в части городских закупок. Самые значимые идеи были учтены.

Так, благодаря поправкам появилась универсальная предквалификация (согласно ей при закупке на сумму от 20 миллионов рублей заказчик может установить требование, чтобы на торги допустили только тех поставщиков, которые за три года исполнили контракты минимум 20% от цены проводимой закупки), уточнены требования к участникам конкурсных процедур, с одиннадцати до семи сократилось количество способов конкурентных закупок, изменились требования к оформлению приемки выполненных работ и порядок внесения участников в реестр недобросовестных поставщиков. Планируется, что благодаря поправкам доля закупок у малого бизнеса вырастет с 15 до 25 процентов, а весь документооборот по конкурентным процедурам переведут в электронный вид.