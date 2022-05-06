«Через серый рынок и онлайн»: Как в России будет работать параллельный импорт
Эксперты по гаджетам Валентин Петухов и Илья Корнейчук в эфире НСН предположили, что в рамках параллельного импорта цены на технику будут меняться в зависимости от текущей ситуации и положения спроса.
Скорее всего продавать технику с помощью параллельного импорта будет только серый рынок, а официальные ретейлеры не захотят разрывать отношения с иностранными компаниями. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил интернет-обозреватель и эксперт по гаджетам Валентин Петухов (Wylsacom).
Ранее Минпромторг утвердил перечень из 96 брендов для параллельного импорта, включающий удобрения, мебель, железнодорожное оборудование и другие наименования. В список также попала техника брендов Apple и Microsoft. Петухов подчеркнул, что пока непонятно, насколько российский ретейл готов заниматься параллельным импортом.
«Серый рынок в России существовал, существует, и, видимо, будет существовать всегда. Есть магазины, в основном онлайн, которые с удовольствием торгуют неофициально введенным в РФ товаром, не представленным здесь. Всю жизнь так было с айфонами. Теперь это будет единственный способ купить Apple, а раньше эту продукцию так можно было купить чуть дешевле, чем в официальных магазинах. Как это будет воспринято участниками рынка – это большой вопрос. Смогут ли такие большие группы как «М.Видео» и «Эльдорадо» торговать неофициально ввезенной продукцией Apple, как это скажется на дальнейшем сотрудничестве с компанией – пока неясно», - отметил он.
Петухов считает, что техника ушедших из России компаний скорее всего будет продаваться на сером рынке.
«Многие могут расценивать это как большой риск, и проще не торговать теми товарами, которые в России официально не продаются, нежели в будущем попадать на какие-то проблемы. Мне кажется, что все останется в нынешних рамках: в официальном ретейле будет представлена официальная продукция, а все, чем торгуется не официально – можно будет купить в небольших онлайн магазинах», - предположил Петухов.
При этом он добавил, что цены на такую продукцию будут изменяться в зависимости от спроса.
«Например, последнее время с ограничениями, в том числе с тем фактом, что на продукцию Apple можно установить приложение только через App Store, цены на айфоны начали падать, потому что спрос тоже сократился. Люди просто боятся покупать новое устройство, которое может через какое-то время превратиться в неполноценное. Если спрос будет расти, цены тоже вырастут. Но сейчас еще с учетом курса доллара тоже непонятно. Все должно стать чуть дешевле, но возить товары не так просто. С точки зрения логистики большие проблемы: не так много прямых рейсов в страны, где можно закупиться и привести в РФ. Плюс цены на билеты выросли. Я думаю, что цена на технику будет очень подвижной, и будет меняться если не ежедневно, то достаточно быстро. Например, Стамбул хороший хаб для таких закупок, но сейчас начинается пора отпусков, поэтому цены на товары там тоже скорректируются», - объяснил специалист по технике.
Ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» тоже предположил, что на фоне сложившейся ситуации цены на технику могут вырасти.
«Такую продукцию будет сложно завозить, поэтому не факт, что она будет дешевле, чем при прямом ввозе, который был раньше. Поэтому по ценам пока сложно дать прогноз, но в любом случае их будет регулировать рынок. В некоторых случаях купить технику в заграничной поездке выгоднее, но надо посмотреть на рынок через несколько месяцев, когда будут налажены новые цепочки поставок, и как поменяется обстановка. Тут все зависит не от желания конкретных компаний работать или не работать, а от более глобальных переменных. От этого будут меняться и цены, и условия по доступности товаров», - заключил он.
Ранее председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что сейчас многие компании, уходящие из России, злоупотребляют своим «монопольным» положением, но параллельный импорт позволит любым предпринимателям свободно поставлять в нашу страну бренды, что благоприятно повлияет на цены.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+5 541 / сут.
Умерли
377 тыс.+136 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+9 408 / сут.
- Зампред СБ РФ Медведев заявил, что Польша провозгласила раздел Украины
- Киркоров извинился за танцы на кресте
- ДНР и ЛНР назначили послов в России
- Невзорова заочно арестовали по делу о распространении фейков о ВС РФ
- В Кремле пообещали обнародовать информацию о причастных к провокации в Буче
- В Омской области объявят режим ЧС из-за пожаров
- Следствие потребовало заочного ареста Александра Невзорова
- Напечатать портрет ветерана к акции «Бессмертный полк» можно в офисах «Мои документы»
- Роспотребнадзор объяснил, как не стать едой для клеща
- «Аэрофлот» объявил о запуске рейсов в Ташкент с 20 мая
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru