«Через серый рынок и онлайн»: Как в России будет работать параллельный импорт

Ранее Минпромторг утвердил перечень из 96 брендов для параллельного импорта, включающий удобрения, мебель, железнодорожное оборудование и другие наименования. В список также попала техника брендов Apple и Microsoft. Петухов подчеркнул, что пока непонятно, насколько российский ретейл готов заниматься параллельным импортом.

«Серый рынок в России существовал, существует, и, видимо, будет существовать всегда. Есть магазины, в основном онлайн, которые с удовольствием торгуют неофициально введенным в РФ товаром, не представленным здесь. Всю жизнь так было с айфонами. Теперь это будет единственный способ купить Apple, а раньше эту продукцию так можно было купить чуть дешевле, чем в официальных магазинах. Как это будет воспринято участниками рынка – это большой вопрос. Смогут ли такие большие группы как «М.Видео» и «Эльдорадо» торговать неофициально ввезенной продукцией Apple, как это скажется на дальнейшем сотрудничестве с компанией – пока неясно», - отметил он.