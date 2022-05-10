Рекордная инфляция жизни. Эксперты оценили перспективы российской экономики и рынка труда
Насколько верны экономические прогнозы и как они отразятся на жизни россиян в период кризиса, рассказали эксперты НСН.
Министерство финансов опровергло данные о падении экономики России в 2022 году, которое якобы станет крупнейшим с 1994 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
При этом глава Счетной палаты Алексей Кудрин на выступлении в комитете Совфеда по бюджету сообщил, что Минфин и Минэкономразвития РФ сейчас уточняют прогноз по ВВП России на 2022 год, официальный прогноз снижения будет больше 10%. По его словам, федеральный бюджет будет оказывать необходимую помощь регионам.
Россиян ждет в этом году беспрецедентная инфляция, а экономику - перестройка банковского сектора и открытие производств с нуля. «Трансформация экономики» будет проходить на фоне дефолта и стагфляции, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев.
«Понятно, что российскую экономику ждет серьезный спад. Я думаю, что в терминах Росстата с его специфической методикой инфляция будет минимум 20%, хотя некоторые эксперты называют и 25-30%. Нам придется пережить то, что называют "стагфляция", - сочетание экономического спада с высокой инфляцией. В плане обслуживания валютных облигаций, выпущенных на внешний рынок, России придется пережить дефолт. Но с точки зрения внутренней экономики, тут каких-то драматических последствий пока нет. В свете запрета на экспорт в Россию высоких технологий придется очень активно заниматься импортозамещением, а государству, скорее всего, нужно будет оказывать помощь ведущим банкам», - поделился прогнозом экономист.
Россия сможет восстановить положительные темпы развития экономики через пять-шесть лет, если оказывать всестороннюю поддержку российским предпринимателям в условиях санкций, заявил президент Финансового университета при правительстве РФ Михаил Эскиндаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Россия всегда находила резервы и возможности выходить из любой тяжелой ситуации. Глубоко убежден, что мы сможем восстановить положительные темпы развития экономики через пять-шесть лет. Для этого нужно использовать как старые, так и новые инструменты, а также более активно задействовать возможности Центрального банка, который сегодня мало участвует в развитии экономики. Первое – это поддержка инициативы граждан и развитие всех форм предпринимательской деятельности. Также необходимо сократить всякий контроль за деятельностью индивидуальных предпринимателей малого и среднего бизнеса. Но для этого совершенно по-другому должна быть организована деятельность Центробанка и его взаимодействие с кредитными учреждениями», - резюмировал Эскиндаров.
Россияне в интернете начнут предлагать товары б/у, при этом властям стоит «не мешать» самозанятым, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ретейлер Дмитрий Потапенко.
«"Авито" как платформа была, есть и останется, увеличится число продаваемых «б/у-шных» товаров. В ближайшие года полтора будет что продавать. При этом микробизнес и самозанятых можно поддерживать, только не мешая им. На сегодняшний день все, что называется государственными мерами поддержки, это абсолютно ненужная нагрузка на экономику России», - отметил собеседник «Радиоточки НСН».
Не стоит ждать в кризис, когда «жареный петух клюнет», чтобы искать новое место работы, однако, следует делать это с осторожностью - максимальный спрос сейчас в основном на защитников от хакеров, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» президент и основатель сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров.
«Будет востребовано все. Можно смело говорить, что повышенный спрос есть сейчас и будет расти на специалистов в области информационной безопасности, понимающих, как защитить корпоративные сети от разных злостных хакеров, которые сейчас начинают, в том числе, воевать против нас на государственном уровне. За три дня программист не станет доктором, а таксист не станет журналистом. Надо делать свое дело наилучшим образом – это лучшая защита от увольнения и шанс для быстрого поиска новой работы с более высокой зарплатой», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что в России в ближайшее время будет стабилизация или снижение цен на продукты до 10%, однако в дальнейшем стоит ожидать удар рекордной инфляции.
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