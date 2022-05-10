Рекордная инфляция жизни. Эксперты оценили перспективы российской экономики и рынка труда

При этом глава Счетной палаты Алексей Кудрин на выступлении в комитете Совфеда по бюджету сообщил, что Минфин и Минэкономразвития РФ сейчас уточняют прогноз по ВВП России на 2022 год, официальный прогноз снижения будет больше 10%. По его словам, федеральный бюджет будет оказывать необходимую помощь регионам.

Россиян ждет в этом году беспрецедентная инфляция, а экономику - перестройка банковского сектора и открытие производств с нуля. «Трансформация экономики» будет проходить на фоне дефолта и стагфляции, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев.

«Понятно, что российскую экономику ждет серьезный спад. Я думаю, что в терминах Росстата с его специфической методикой инфляция будет минимум 20%, хотя некоторые эксперты называют и 25-30%. Нам придется пережить то, что называют "стагфляция", - сочетание экономического спада с высокой инфляцией. В плане обслуживания валютных облигаций, выпущенных на внешний рынок, России придется пережить дефолт. Но с точки зрения внутренней экономики, тут каких-то драматических последствий пока нет. В свете запрета на экспорт в Россию высоких технологий придется очень активно заниматься импортозамещением, а государству, скорее всего, нужно будет оказывать помощь ведущим банкам», - поделился прогнозом экономист.