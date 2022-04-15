Орешкин: Социальные расходы будут увеличиваться в России
Помощник президента РФ Максим Орешкин заявил в пятницу, что российские власти будут наблюдать за ситуацией с доходами населения. По его словам, при необходимости будут приняты дополнительные меры в социальной сфере.
«Перед правительством поставлена задача по снижению уровня бедности в этом году. А это означает, что в случае необходимости дополнительные решения в социальной сфере так же будут приниматься», - рассказал Орешкин в интервью Наиле Аскер-Заде на телеканале «Россия 24».
Помощник президента также напомнил, что на днях министерством финансов были опубликованы данные за первый квартал текущего года, которые показали рекордный профицит бюджета РФ.
«С финансами в стране все в порядке, и именно поэтому социальные расходы не только не пострадают, они будут увеличиваться», - добавил Орешкин.
Ранее Минтруд РФ признал высокий уровень бедности, несмотря на значительное снижение за год.
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