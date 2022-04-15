Орешкин: Социальные расходы будут увеличиваться в России

Помощник президента РФ Максим Орешкин заявил в пятницу, что российские власти будут наблюдать за ситуацией с доходами населения. По его словам, при необходимости будут приняты дополнительные меры в социальной сфере.

«Перед правительством поставлена задача по снижению уровня бедности в этом году. А это означает, что в случае необходимости дополнительные решения в социальной сфере так же будут приниматься», - рассказал Орешкин в интервью Наиле Аскер-Заде на телеканале «Россия 24».