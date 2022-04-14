«Взлет перед падением»: Россиянам пообещали снижение цен, но ненадолго
Ритейлеры сейчас могут требовать от поставщиков любые цены, однако многие из них покупали товары за «доллары по 120», сказал в эфире НСН Иван Федяков.
В России в ближайшее время будет стабилизация или снижение цен на продукты до 10%, однако в дальнейшем стоит ожидать удар рекордной инфляции, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков.
Ранее сообщалось, что ритейлеры начали снижать цены и возвращать большие распродажи. По данным «Известий», «М.Видео» продает тысячи товаров со скидкой в 10–30%, этому примеру намерены последовать «Магнит» и Х5 Group (магазины «Пятерочка», «Перекресток»), разославшие соответствующие письма поставщикам.
«В краткосрочной перспективе мы можем увидеть некоторое снижение цен и однозначно возвращение промо-акций. Этому будет способствовать укрепление рубля, завершение активной фазы ажиотажного спроса и, по большому счету, обнищание населения, потому что реальные доходы снизились, а деньги потрачены. Дальше скупать большой объем товаров многие потребители не в состоянии. На этом фоне в ближайшее время мы получим, как минимум, стабилизацию, а как максимум – корректировку цен, она может быть от 5 до 10% по ряду наиболее популярных товаров», - сказал Федяков.
При этом он предположил, что в долгосрочной перспективе покупательная способность россиян может серьезно упасть.
«Если взять среднесрочную и долгосрочную перспективу, то, к сожалению, инфляционное давление никуда не делось, оно однозначно вернется на рынок. Разорванные производственные цепочки до сих пор не восстанавливаются, ситуация в логистической сфере даже усугубляется. Ну и высокие процентные ставки тоже надо будет откуда-то восстанавливать. В этом году нас ожидает инфляция, которая будет одной из самых высоких в современной истории. Вопрос в том, как высоко мы взлетим, и как сильно придется падать. Сейчас все упирается в то, как долго будет продолжаться спецоперация. Если она будет затягиваться, то, скорее всего, реализуются наиболее пессимистичные прогнозы с падением ВВП в двузначных цифрах и примерно таким же падением доходов населения и покупательской активности», - считает эксперт.
Федяков также объяснил, почему подешевевший доллар не всегда сказывается на ценах.
«Видя укрепление рубля, многие могут спросить, почему вы не снизили цены до уровня начала февраля, если доллар столько же стоит. Но нужно же понимать, что многие поставщики покупали товары по курсу 120, который был в начале марта. Естественно, сейчас этот курс заложен в стоимость товаров. Со временем, когда укрепившийся рубль скажется на новых закупках в конце апреля и дальше, это может привести к снижению цен естественным путем, без давления федеральных ритейлеров на поставщиков. При этом педалировать тему цен сегодня крайне опасно по отношению к поставщикам. Сейчас рыночная сила крупных ритейлеров настолько велика, что они могут диктовать жесткие условия поставщикам, требовать от них любые цены и избавляться о тех, кто эти требования не выполнит. Но в условиях текущей конъюнктуры рынка, думаю, федеральные ритейлеры немного переоценивают свои силы. Такие требования могут просто привести к разрыву контрактов с ними и уходу поставщиков в другие каналы продаж», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский говорил НСН, что снижение ВВП в России в 2022 году может в два раза превысить прогнозы властей и достигнуть 18-20%.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+11 348 / сут.
Умерли
373 тыс.+254 / сут.
Выздоровели
17,3 млн+21 853 / сут.
- Путин пожаловался на сбои в оплате нефти и газа недружественными странами
- Макрон устранился от критики действий России на Украине
- Финские врачи отказали в операции российскому хоккеисту
- Голикова: трудности с лекарствами в России практически преодолены
- Полсотни детей поедут летом в «Орлёнок» от премии Росприроднадзора
- Собянин рассказал о поддержке столичной фармы в условиях санкционного давления
- Минпромторг: гвоздей в России производится достаточно
- Село в Белгородской области обстреляли со стороны Украины
- СК РФ заявил о шести авиаударах ВСУ по посёлку в Брянской области
- Минобороны РФ: Американцы испытывали опасные препараты на психбольных на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru