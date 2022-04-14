«Взлет перед падением»: Россиянам пообещали снижение цен, но ненадолго

В России в ближайшее время будет стабилизация или снижение цен на продукты до 10%, однако в дальнейшем стоит ожидать удар рекордной инфляции, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков.

Ранее сообщалось, что ритейлеры начали снижать цены и возвращать большие распродажи. По данным «Известий», «М.Видео» продает тысячи товаров со скидкой в 10–30%, этому примеру намерены последовать «Магнит» и Х5 Group (магазины «Пятерочка», «Перекресток»), разославшие соответствующие письма поставщикам.