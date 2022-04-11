Всемирный банк: По итогам года в России и на Украине произойдет падение ВВП
По итогам 2022 года ВВП России сократится на 11,2%, а Украины – на 45%. Об этом сообщает Всемирный банк.
По данным источника, последствия антироссийских санкций и спецоперации на Украине могут привести к падению экономики России, во многом из-за сокращения внутреннего спроса. Так, ожидается, что рост ВВП в 2023 и 2024 годах составит 0,6% и 1,3%.
Согласно прогнозу Всемирного банка, по итогам 2022 года инфляция в РФ ускорится до 22%. При этом экспорт товаров и услуг сократится почти на 31%, а импорт – более чем на 35%. В то же время доля граждан с доходами ниже установленной границы бедности вырастет с 11 до 12,8%.
Отмечается, что сокращение ВВП на Украине по итогам 2022 года будет обусловлено массовым падением доли импорта и экспорта, связанных со сбоями в торговле, коллапсом в государственном и частном секторах, а также со значительным падением расходов домохозяйств.
Представители Всемирного банка ожидают, что в этом году доля населения Украины с доходами ниже прожиточного минимума может достичь 70%, в то время как в 2021 году этот показатель составил 18%.
В ведомстве считают, что к 2025 году рост экономики может составить более 5%, но при этом ВВП все еще окажется значительно ниже уровня, который наблюдался до начала спецоперации.
Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Банк России, несмотря на сложную ситуацию в стране, ведет себя пассивно.
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