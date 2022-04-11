Всемирный банк: По итогам года в России и на Украине произойдет падение ВВП

По итогам 2022 года ВВП России сократится на 11,2%, а Украины – на 45%. Об этом сообщает Всемирный банк.

По данным источника, последствия антироссийских санкций и спецоперации на Украине могут привести к падению экономики России, во многом из-за сокращения внутреннего спроса. Так, ожидается, что рост ВВП в 2023 и 2024 годах составит 0,6% и 1,3%.

Согласно прогнозу Всемирного банка, по итогам 2022 года инфляция в РФ ускорится до 22%. При этом экспорт товаров и услуг сократится почти на 31%, а импорт – более чем на 35%. В то же время доля граждан с доходами ниже установленной границы бедности вырастет с 11 до 12,8%.

Отмечается, что сокращение ВВП на Украине по итогам 2022 года будет обусловлено массовым падением доли импорта и экспорта, связанных со сбоями в торговле, коллапсом в государственном и частном секторах, а также со значительным падением расходов домохозяйств.