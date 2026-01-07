Трамп заявил, что Россия и Китай «боятся» только США
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай якобы уважают и опасаются исключительно Соединенных Штатов, которые были «перестроены» за период его пребывания у власти.
По мнению Трампа, именно изменения, проведенные им во время президентского срока, сделали США единственной страной, вызывающей у Москвы и Пекина одновременно уважение и страх.
Ранее Трамп неоднократно заявлял, что в период его президентства США восстановили утраченные позиции мирового лидера, усилили военный потенциал и начали действовать более жестко в отношениях с геополитическими соперниками.
Президент США регулярно подчеркивает, что именно силовое сдерживание и экономическое давление обеспечивают Вашингтону влияние на международной арене, передает «Радиоточка НСН».
