Трамп заявил, что Россия и Китай «боятся» только США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай якобы уважают и опасаются исключительно Соединенных Штатов, которые были «перестроены» за период его пребывания у власти.

По мнению Трампа, именно изменения, проведенные им во время президентского срока, сделали США единственной страной, вызывающей у Москвы и Пекина одновременно уважение и страх.

Трамп заявил о снижении зависимости Индии от российской нефти

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что в период его президентства США восстановили утраченные позиции мирового лидера, усилили военный потенциал и начали действовать более жестко в отношениях с геополитическими соперниками.

Президент США регулярно подчеркивает, что именно силовое сдерживание и экономическое давление обеспечивают Вашингтону влияние на международной арене, передает «Радиоточка НСН».

