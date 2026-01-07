Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай якобы уважают и опасаются исключительно Соединенных Штатов, которые были «перестроены» за период его пребывания у власти.

По мнению Трампа, именно изменения, проведенные им во время президентского срока, сделали США единственной страной, вызывающей у Москвы и Пекина одновременно уважение и страх.