СМИ: Обсуждение планов США по Гренландии находится на ранней стадии

В администрации президента США Дональда Трампа заявили, что планы и обсуждения, касающиеся Гренландии, пока находятся на начальном этапе. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на неназванного советника американского лидера.

По словам источника, в Вашингтоне осознают серьезную обеспокоенность, существующую в Европе вокруг возможных действий США в отношении острова, однако конкретных решений на данный момент не принято. Собеседник портала также подчеркнул, что вопрос гарантий безопасности Украине и дискуссии о Гренландии не связаны между собой.