СМИ: Обсуждение планов США по Гренландии находится на ранней стадии

В администрации президента США Дональда Трампа заявили, что планы и обсуждения, касающиеся Гренландии, пока находятся на начальном этапе. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на неназванного советника американского лидера.

По словам источника, в Вашингтоне осознают серьезную обеспокоенность, существующую в Европе вокруг возможных действий США в отношении острова, однако конкретных решений на данный момент не принято. Собеседник портала также подчеркнул, что вопрос гарантий безопасности Украине и дискуссии о Гренландии не связаны между собой.

Рубио заявил, что США не планируют вторгаться в Гренландию

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что целью США является выкуп Гренландии у Дании. На этом фоне министр иностранных дел Франции заявил, что госсекретарь США Марко Рубио заверил его в отсутствии у Вашингтона планов военного вторжения на остров.

Интерес США к Гренландии активизировался в декабре 2025 года, когда Дональд Трамп назначил губернатора Луизианы спецпосланником по этому направлению. После этого в Копенгагене и Нууке резко отреагировали на заявления американской стороны, подчеркнув недопустимость посягательств на территориальную целостность Дании и Гренландии, передает «Радиоточка НСН».

