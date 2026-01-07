СМИ: Обсуждение планов США по Гренландии находится на ранней стадии
В администрации президента США Дональда Трампа заявили, что планы и обсуждения, касающиеся Гренландии, пока находятся на начальном этапе. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на неназванного советника американского лидера.
По словам источника, в Вашингтоне осознают серьезную обеспокоенность, существующую в Европе вокруг возможных действий США в отношении острова, однако конкретных решений на данный момент не принято. Собеседник портала также подчеркнул, что вопрос гарантий безопасности Украине и дискуссии о Гренландии не связаны между собой.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что целью США является выкуп Гренландии у Дании. На этом фоне министр иностранных дел Франции заявил, что госсекретарь США Марко Рубио заверил его в отсутствии у Вашингтона планов военного вторжения на остров.
Интерес США к Гренландии активизировался в декабре 2025 года, когда Дональд Трамп назначил губернатора Луизианы спецпосланником по этому направлению. После этого в Копенгагене и Нууке резко отреагировали на заявления американской стороны, подчеркнув недопустимость посягательств на территориальную целостность Дании и Гренландии, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Энергетика Германии стала уязвимой после отказа от ресурсов РФ
- СМИ: Обсуждение планов США по Гренландии находится на ранней стадии
- МИД потребовал от США не препятствовать возвращению россиян с танкера
- США начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке
- Трамп заявил, что Россия и Китай «боятся» только США
- Курс на ЗОЖ: В российских магазинах появятся «уголки правильного питания»
- Великобритания помогла США в захвате российского танкера «Маринера»
- Сборная России по гандболу стала победителем «Кубка дружбы»
- Трамп: Россия и Китай не будут бояться НАТО без США
- Трамп объяснил, почему Норвегия не присудила ему Нобелевскую премию мира
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru