Не ждать «жареного петуха»: Президент SuperJob дал совет работающим россиянам
Зарплаты в России практически не упали, но при этом рынок застыл в неопределенности, сказал в эфире НСН Алексей Захаров.
Ситуация на рынке труда в России сейчас намного лучше, чем во времена пика пандемии, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» президент и основатель сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров.
Ранее гендиректор HeadHunter Михаил Жуков указал РБК на два возможных сценария роста безработицы в ближайшее время. Либо краткосрочный всплеск и резкое падение, либо резкий всплеск и небольшое снижение.
«Зарплаты практически не меняются, рынок застыл, замер. В целом ситуация сейчас сильно лучше, чем была в острой фазе ковида, когда были локдауны. Сейчас большинство средних и крупных компаний только восстановили численность людей. Это было сопряжено с большими затратами, и сейчас никто не хочет никого увольнять до последнего, все обещают, что все будет хорошо. Даже западные компании, объявившие, что уходят с рынка, типа IKEA и McDonald’s, на самом деле никуда не уходят, а ждут, когда получится открыться. Людей держат, платят зарплаты, складские остатки никто не продает», - сказал Захаров.
При этом он сравнил сегодняшнюю ситуацию с периодом пандемии.
«Тогда рынок действительно падал. Сейчас он откатился, но пока все работодатели ведут себя совершенно по-другому, нежели во времена коронавируса. Тогда были большие сокращения, резкие увольнения, поскольку "завтра все умрем", а когда разрешат работать – непонятно». – напомнил основатель SuperJob.
По словам Захарова, ситуация меняется во всех отраслях, однако долгосрочные прогнозы сейчас не работают.
«Сейчас много где ситуация меняется. Нет практически ни одной отрасли, которая была бы не затронута. При этом, чем все закончится, никто не знает. Все прогнозы аналитиков по любому вопросу, будь то военные действия, цена на нефть или безработица, - на два дня вперед никто ничего не угадывает. Пока политическая ситуация каким-то образом не разрешится, гадать бессмысленно», - указал эксперт.
При этом он посоветовал тем, кто подозревает в своей компании что-то неладное, не ждать «жареного петуха».
«Те, кто чувствует, что в компании что-то не то, не нужно дожидаться, когда она обанкротится или кого-то сократят. Надо сделать резюме, посмотреть, какие есть вакансии, спокойно походить по собеседованиям, понять, что рынок предлагает и сделать свой выбор. А то у нас люди, как правило, начинают искать работу, когда уже клюнул жареный петух», - сказал Захаров.
Он также сообщил, что максимальный спрос сейчас на защитников от хакеров, посоветовав остальным не спешить менять профессии.
«Будет востребовано все. Можно смело говорить, что повышенный спрос есть сейчас и будет расти на специалистов в области информационной безопасности, понимающих, как защитить корпоративные сети от разных злостных хакеров, которые сейчас начинают, в том числе, воевать против нас на государственном уровне. За три дня программист не станет доктором, а таксист не станет журналистом. Надо делать свое дело наилучшим образом – это лучшая защита от увольнения и шанс для быстрого поиска новой работы с более высокой зарплатой», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев говорил НСН, что антироссийские санкции приведут к серьезному спаду в экономике, падению уровня жизни и росту безработицы.
При этом гендиректор сервиса по поиску работы HeadHunter Михаил Жуков допустил, что на фоне спецоперации на Украине безработица в России может достичь показателей 2009 года, увеличившись примерно до 5,7–7,5%.
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