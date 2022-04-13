Не ждать «жареного петуха»: Президент SuperJob дал совет работающим россиянам

Ситуация на рынке труда в России сейчас намного лучше, чем во времена пика пандемии, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» президент и основатель сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров.

Ранее гендиректор HeadHunter Михаил Жуков указал РБК на два возможных сценария роста безработицы в ближайшее время. Либо краткосрочный всплеск и резкое падение, либо резкий всплеск и небольшое снижение.