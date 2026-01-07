Рубио допустил силовой сценарий в случае угрозы безопасности США
Президент США Дональд Трамп сохраняет за собой право на применение силы, если сочтет, что существует угроза национальной безопасности Соединенных Штатов, в том числе в контексте ситуации вокруг Гренландии. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, отвечая на вопросы журналистов.
По его словам, речь идет не о конкретной стране или территории, а о принципиальной позиции американского руководства.
Рубио подчеркнул, что любой президент США оставляет за собой возможность выбора инструментов реагирования на угрозы, включая военные меры.
Глава Госдепартамента отметил, что в глобальном масштабе Вашингтон исходит из необходимости устранять риски для национальной безопасности всеми доступными способами, если политические или иные средства окажутся недостаточными, передает «Радиоточка НСН».
