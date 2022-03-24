«В Китай, Вьетнам и США»: Основатель SuperJob о массовом отъезде айтишников

Алексей Захаров отметил, что в России идет активная «борьба за мозги» из-за «дичайшего недостатка» программистов. 

IT-специалисты, физики и врачи сегодня могут позволить себе работать в любой стране мира, заявил президент онлайн платформы по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в пресс-центре НСН.

«У меня работают в компании 85 супер разработчиков, самые топовые, пока никто не уехал. Конечно, люди многие испугались, а кто-то просто на зиму уезжал – это модно было в IT-отрасли, сидеть в Турции или на Бали работать. Люди сильно задумались, стоит ли возвращаться, потому что специалисты такого уровня – в сфере IT, а также врачи, физики – не привязаны к территории. Все страны ведут борьбу за мозги – Китай, Вьетнам, США, Австрия и так далее. Здесь у нас недостаток просто дичайший, именно это и позволяет им уехать или работать не на Россию», - рассказал он.

Уровень безработицы в России может достигнуть 15% по итогам года, заявила ранее первый заместитель председателя комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева в пресс-центре НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:It-специалистыРынок Труда
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