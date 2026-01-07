США начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке

Правительство США приступило к продаже венесуэльской нефти на мировом рынке в интересах Вашингтона, Каракаса и союзников. Об этом сообщили в министерстве энергетики США.

В ведомстве пояснили, что к процессу реализации сырья были привлечены ведущие международные трейдеры и ключевые банки, которые обеспечивают финансовое сопровождение сделок по продаже нефти и нефтепродуктов.

В минэнерго подчеркнули, что продажи осуществляются в рамках решений американских властей и направлены на извлечение выгоды для всех вовлеченных сторон.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что временные власти Венесуэлы намерены передать Соединенным Штатам от 30 до 50 миллионов баррелей нефти, которые впоследствии должны быть реализованы на мировом рынке американской стороной, передает «Радиоточка НСН».

