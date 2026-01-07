США начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке

Правительство США приступило к продаже венесуэльской нефти на мировом рынке в интересах Вашингтона, Каракаса и союзников. Об этом сообщили в министерстве энергетики США.

В ведомстве пояснили, что к процессу реализации сырья были привлечены ведущие международные трейдеры и ключевые банки, которые обеспечивают финансовое сопровождение сделок по продаже нефти и нефтепродуктов.