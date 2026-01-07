Зеленский пригрозил России «открутить нос» на переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США в ходе контактов с Россией обсуждают различные вопросы, связанные с возможным мирным урегулированием, однако Москва пока якобы уклоняется от конкретных решений.

Комментируя реакцию России на объявленные в Париже гарантии безопасности для Киева, Зеленский отметил, что, по его мнению, российская сторона «крутит носом». При этом он добавил, что у западных партнеров Украины достаточно ресурсов и влияния, чтобы при необходимости «этот нос открутить».