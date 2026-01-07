Зеленский пригрозил России «открутить нос» на переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США в ходе контактов с Россией обсуждают различные вопросы, связанные с возможным мирным урегулированием, однако Москва пока якобы уклоняется от конкретных решений.

Комментируя реакцию России на объявленные в Париже гарантии безопасности для Киева, Зеленский отметил, что, по его мнению, российская сторона «крутит носом». При этом он добавил, что у западных партнеров Украины достаточно ресурсов и влияния, чтобы при необходимости «этот нос открутить».

Зеленский ранее сообщил о подготовке нового раунда переговоров украинской делегации с американскими представителями. Делегацию вновь возглавит министр обороны Рустем Умеров, а основными темами встречи станут контроль над Запорожской атомной электростанцией и вопросы территорий.

Помимо этого, президент Украины призывал США усилить давление на Россию. В качестве примера Зеленский упомянул недавние действия Вашингтона в отношении венесуэльского руководства, заявив, что подобные меры могли бы рассматриваться и в других ситуациях, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: Zuma / ТАСС
