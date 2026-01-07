СМИ: Энергетика Германии стала уязвимой после отказа от ресурсов РФ

Энергетический сектор Германии после разрыва отношений с Россией столкнулся с ростом цен, снижением надежности и повышенной уязвимостью, пишет The Telegraph. В материале отмечается, что устранение последствий многолетней зависимости от российских энергоресурсов потребует значительного времени и большей политической решимости, чем сейчас демонстрирует Берлин.

Издание указывает, что Германия сталкивается с атаками на критически важную инфраструктуру, теряет инвестиционную привлекательность и переживает период политической нестабильности. При этом, несмотря на официальный разрыв, фактор отношений с Москвой продолжает играть ключевую роль для немецкой энергетики.

По оценке авторов статьи, ситуацию усугубляет дороговизна и нестабильность альтернативных источников энергоснабжения. Германия, являющаяся третьей по величине экономикой мира, импортирует около 70% потребляемой энергии и не располагает достаточными возможностями для давления на поставщиков с целью снижения цен. В результате немецкие потребители оплачивают электроэнергию по одним из самых высоких тарифов в мире.

В начале декабря страны Евросоюза достигли предварительного соглашения об отказе от импорта российского газа. Полный запрет на закупку сжиженного природного газа должен вступить в силу в конце 2026 года, а трубопроводного газа — осенью 2027-го. По расчетам профильных агентств, при полном отказе от российского газа ЕС может лишиться более 17% импорта, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Николай Филяков
