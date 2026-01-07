Сборная России по гандболу стала победителем «Кубка дружбы»

Мужская сборная России по гандболу выиграла прошедший в Москве «Кубок дружбы». Об этом сообщает ТАСС.

Сборная России планирует провести два матча в июне с участниками ЧМ

В рамках турнира российские гандболисты обыграли команду Россия-2 (41:26), а также сборную Китая (40:20). В финале первая сборная оказалась сильнее соперников из Белоруссии (31:28).

Третье место заняла вторая российская сборная. В матче за бронзу она переиграла китайских гандболистов (32:29).

Ранее сборная России по гандболу обыграла команду Китая в рамках товарищеского турнира в Иране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости. Валерий Мельников
ТЕГИ:РоссияСпортСборная России

Горячие новости

Все новости

партнеры