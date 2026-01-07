Сборная России по гандболу стала победителем «Кубка дружбы»
7 января 202618:40
Мужская сборная России по гандболу выиграла прошедший в Москве «Кубок дружбы». Об этом сообщает ТАСС.
В рамках турнира российские гандболисты обыграли команду Россия-2 (41:26), а также сборную Китая (40:20). В финале первая сборная оказалась сильнее соперников из Белоруссии (31:28).
Третье место заняла вторая российская сборная. В матче за бронзу она переиграла китайских гандболистов (32:29).
Ранее сборная России по гандболу обыграла команду Китая в рамках товарищеского турнира в Иране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Обсуждение планов США по Гренландии находится на ранней стадии
- МИД потребовал от США не препятствовать возвращению россиян с танкера
- США начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке
- Трамп заявил, что Россия и Китай «боятся» только США
- Курс на ЗОЖ: В российских магазинах появятся «уголки правильного питания»
- Великобритания помогла США в захвате российского танкера «Маринера»
- Сборная России по гандболу стала победителем «Кубка дружбы»
- Трамп: Россия и Китай не будут бояться НАТО без США
- Трамп объяснил, почему Норвегия не присудила ему Нобелевскую премию мира
- Минтранс РФ раскритиковал захват российского танкера в Атлантике
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru