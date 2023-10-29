Проигрышный транзит. В России объяснили последствия прекрашения поставок газа через Украину

Результатом этого решения станет увеличение дефицита и рост цен на газ в Европе, считает эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В эфире НСН он высказал предположения в том, что транзитный российско-украинский договор может быть расторгнут весной, после после отопительного сезона, под давлением Вашингтона на Киев.



«На Украину активно давят США, которые планомерно пытаются вытеснить Россию с газового рынка Европы. При этом транзит через Украину – это последний маршрут, по которому наш газ идет в Западную Европу. Не факт, что нынешний контракт доработает до конца. Вполне возможно, что они принудят Украину перекрыть транзитный канал даже раньше конца 2024 года, когда закончится нынешний контракт. Здесь действительно большие сомнения, что какие-то контракты будут подписаны», - сказал Юшков.



Формальной причиной для расторжения договора после отопительного сезона могут стать взаимные упреки сторон о работе в рамках документа.

Хотя транзитный объем газа, поступающий на Украину, небольшой, его дефицит в Европе все равно спровоцирует рост цен на газ в Европе, считает Юшков. Об этом он заявил Lenta.ru 29 октября.