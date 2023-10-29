Проигрышный транзит. В России объяснили последствия прекрашения поставок газа через Украину
Отказ Украины от транзита российского газа приведет к росту цен на энергоноситель в Европе, а экономика Украины потеряет около $500 млн.
Украинская энергетическая компания «Нафтогаз» решила не продлевать договор о транзите газа из России в Европу, который завершается в конце 2024 года. Об этом заявил глава «Нафтогаза» Алексей Чернышов 29 октября, в воскресенье.
При этом министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что промышленности Германии грозит остановка без российских энергоносителей, сообщает агентство Bloomberg.
Глава министерства сообщил о рисках для Германии в случае отказа от соглашения о транзите российского газа по территории Украины. Он призвал чиновников подумать о последствиях для промышленности Германии.
Решающую роль в поддержании производств на территории страны будет играть планируемый терминал сжиженного природного газа на северном побережье Германии, сказал Хабек.
Результатом этого решения станет увеличение дефицита и рост цен на газ в Европе, считает эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В эфире НСН он высказал предположения в том, что транзитный российско-украинский договор может быть расторгнут весной, после после отопительного сезона, под давлением Вашингтона на Киев.
«На Украину активно давят США, которые планомерно пытаются вытеснить Россию с газового рынка Европы. При этом транзит через Украину – это последний маршрут, по которому наш газ идет в Западную Европу. Не факт, что нынешний контракт доработает до конца. Вполне возможно, что они принудят Украину перекрыть транзитный канал даже раньше конца 2024 года, когда закончится нынешний контракт. Здесь действительно большие сомнения, что какие-то контракты будут подписаны», - сказал Юшков.
Формальной причиной для расторжения договора после отопительного сезона могут стать взаимные упреки сторон о работе в рамках документа.
Хотя транзитный объем газа, поступающий на Украину, небольшой, его дефицит в Европе все равно спровоцирует рост цен на газ в Европе, считает Юшков. Об этом он заявил Lenta.ru 29 октября.
Украина ежемесячно получает четыре-пять миллиардов долларов от стран Запада за транзит российского газа. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин, слова которого приводит РИА Новости.
По словам главы государства, Украина получает деньги частично из Соединенных Штатов, но в значительной степени из Европы. Путин напомнил, что РФ имеет трубопроводные системы через территорию Украины, одна работает, а второй маршрут закрыт.
«По нынешнему контракту предполагалось, что Газпром будет прокачивать 109 млн кубов в сутки, тогда получалось бы, что в год он заплатит Украине $ 1,2 млрд. Однако в прошлом году Украина перекрыла один из газопроводов через свою территорию и теперь Газпром прокачивает не 109, а максимум 43 млн кубов, соответственно, от той суммы осталось около 40%. Если он прокачивает меньше, то платит меньше», – уточнил Юшков.
Таким образом, Украина получает около $500 млн, которые потеряет после разрыва договора с Россией.
Контракт на транзит российского газа заключен ежду «Нафтогазом» и Газпромом в 2019 году. Он действует до конца следующего года. По данным СМИ, Киев попросит $400 миллиардов, чтобы стать энергетическим хабом Европы, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В парламенте Грузии заявили о желании Украины видеть Саакашвили у власти
- На Крымском мосту возобновили движение со стороны Кубани
- Al Jazeera сообщила о разрушении 200 школ в Газе в результате бомбардировок
- Проигрышный транзит. В России объяснили последствия прекрашения поставок газа через Украину
- Российские силы ПВО за сутки уничтожили 44 украинских БПЛА
- Депутат Горелкин предложил убрать «Википедию» из результатов поиска
- В ХАМАС заявили о новом обстреле Тель-Авива
- В Коми в результате взрыва резервуара с нефтью пострадал человек
- Нетаньяху удалил обвинительный пост в адрес служб безопасности
- Количество жертв аварии на шахте в Казахстане превысило 40
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru