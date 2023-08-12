В Германии российский газ назвали благословением для экономики
Природный газ из России был благословением для немецкой экономики, заявил изданию Zeit глава парламентской фракции «Альтернатива для Германии» Антон Барон.
«Российский газ был благословением для экономики и нашего процветания», — отметил немецкий политик.
Лидер парламентской фракции не поддержал переход экономики Германии на возобновляемую энергию. Антон Барон придерживается мнения о том, что такое решение приведет к зависимости страны от других государств.
Ранее министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что промышленности Германии грозит остановка без российских энергоносителей. Глава министерства сообщил о рисках для Германии в случае отказа от соглашения о транзите российского газа по территории Украины. Он призвал чиновников подумать о последствиях для промышленности Германии, сообщает агентство Bloomberg.
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