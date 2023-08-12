«Российский газ был благословением для экономики и нашего процветания», — отметил немецкий политик.

Лидер парламентской фракции не поддержал переход экономики Германии на возобновляемую энергию. Антон Барон придерживается мнения о том, что такое решение приведет к зависимости страны от других государств.

Ранее министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что промышленности Германии грозит остановка без российских энергоносителей. Глава министерства сообщил о рисках для Германии в случае отказа от соглашения о транзите российского газа по территории Украины. Он призвал чиновников подумать о последствиях для промышленности Германии, сообщает агентство Bloomberg.



