По его словам, первые сказочно обогатились на сотнях миллиардов долларов, поступающих Киеву. При этом детей простых граждан призывают в армию и отправляют погибать в окопах.



Ранее американский бизнесмен Илон Маск рассказывал, что Агентство США по международному развитию финансировало революцию на Украине, которая привела к конфликту с Россией.

