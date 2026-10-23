Маск обвинил украинские элиты в обогащении за счет западной помощи

Американский предприниматель Илон Маск заявил о колоссальном разрыве в интересах между украинскими элитами и простыми гражданами. Своими мыслями бизнесмен поделился в соцсети X.

Маск: Зеленский зашёл слишком далеко

По его словам, первые сказочно обогатились на сотнях миллиардов долларов, поступающих Киеву. При этом детей простых граждан призывают в армию и отправляют погибать в окопах.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск рассказывал, что Агентство США по международному развитию финансировало революцию на Украине, которая привела к конфликту с Россией.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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