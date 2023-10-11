Путин заявил, что Украина ежемесячно получает деньги за транзит газа

Украина каждый месяц получает четыре-пять миллиардов долларов от стран Запада за транзит российского газа. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин, слова которого приводит РИА Новости.





По словам главы государства, Украина получает деньги частично из Соединенных Штатов, но в значительной степени из Европы. Путин напомнил, что РФ имеет трубопроводные системы через территорию Украины, одна работает, а второй маршрут закрыт.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в интервью НСН заявил, что Украина потеряет порядка полумиллиарда долларов в случае прекращения транзита российского газа, передает «Радиоточка НСН».







