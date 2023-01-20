«Газпром» сократил транзит газа через Украину до 24,4 млн кубометров

Компания «Газпром» вновь снизила объем поставок газа в Европу через Украину, 20 января он составляет 24,4 млн кубометров. Об этом сообщил пресс-секретарь российского холдинга Сергей Куприянов, передает агентство «Прайм».

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Отмечается, что украинский оператор подтвердил указанный объем транзита топлива через ГИС «Суджа».

«Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена», — указали в «Газпроме».

Подтвержденный украинской стороной объем поставок снизился почти на 40% по сравнению с показателями начала января.

Накануне транзит газа через Украину был снижен на 23%, до 25,1 млн кубометров, напоминает RT. При этом в среду, 18 января объем поставок составлял 32,6 млн куб. м.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:УкраинаЕвропаТранзит ГазаГазпром
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