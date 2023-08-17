«Охота на ведьм!»: Отказ Украины от транзита российского газа оценили в $500 млн
США хотят вытеснить Россию с европейского газового рынка, перекрыв «последнюю артерию» которая идет из России в западноевропейские страны, сказал в эфире НСН Игорь Юшков.
Украина потеряет порядка полумиллиарда долларов в случае прекращения транзита российского газа, а для России это последний маршрут в Западную Европу, объяснил в интервью НСН эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко ранее заявил, что Киев не намерен вести переговоры с Москвой по поводу продления контракта на транзит газа в Европу.
«Политики и представители компаний боятся контактировать с Россией и "Газпромом" по поводу нового контракта, опасаясь, что их обвинят в предательстве Родины, потому что там сплошь и рядом такая охота на ведьм. С другой стороны, на Украину активно давят США, которые планомерно пытаются вытеснить Россию с газового рынка Европы. При этом транзит через Украину – это последний маршрут, по которому наш газ идет в Западную Европу. Не факт, что нынешний контракт доработает до конца. Вполне возможно, что они принудят Украину перекрыть транзитный канал даже раньше конца 2024 года, когда закончится нынешний контракт. Здесь действительно большие сомнения, что какие-то контракты будут подписаны», - сказал Юшков.
Он объяснил, сколько денег потеряет Украина, и для чего этот транзит России.
«По нынешнему контракту предполагалось, что Газпром будет прокачивать 109 млн кубов в сутки, тогда получалось бы, что в год он заплатит Украине $ 1,2 млрд. Однако в прошлом году Украина перекрыла один из газопроводов через свою территорию и теперь Газпром прокачивает не 109, а максимум 43 млн кубов, соответственно, от той суммы осталось около 40%. Если он прокачивает меньше, то платит меньше. Конечно, суммы незначительные, но Украина и их хотела бы сохранить. Сейчас остались небольшие объемы прокачки через Украину в Европу. При этом отдавать свои позиции США на европейском рынке тоже было бы неправильно, ведь мы более 50 лет поставляли газ в Западную Европу. Цены на газ в Европе сейчас достаточно хорошие», - отметил эксперт.
Юшков также указал, какие страны останутся без российского газа.
«Артерия через Украину осталась последней, через которую мы поставляем газ во всю Западную и Центральную Европу. Австрия, Чехия, Словакия, Германия, Италия, Франция и ряд других страны получают газ только транзитом через Украину. Есть еще "Турецкий поток", но по нему снабжаются только балканские страны юго-восточной Европы. Максимум, куда доходит газ через "Турецкий поток", это Венгрия. Есть еще уцелевшая труба "Северного потока-2", но он еще не получил документы для ввода в эксплуатацию», - заключил собеседник НСН.
Бывший менеджер австрийского нефтегазового концерна OMV Отто Мусилек ранее заявил, что Австрия не сможет обойтись без российского газа даже в долгосрочной перспективе. напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН»,
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