«Охота на ведьм!»: Отказ Украины от транзита российского газа оценили в $500 млн

Украина потеряет порядка полумиллиарда долларов в случае прекращения транзита российского газа, а для России это последний маршрут в Западную Европу, объяснил в интервью НСН эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко ранее заявил, что Киев не намерен вести переговоры с Москвой по поводу продления контракта на транзит газа в Европу.