Украина отказалась от переговоров о транзите российского газа

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что страна отказалась от переговоров с Россией по вопросу продления контракта на транзит газа в Европу. Слова главы ведомства приводит «Страна.ua».

В Германии российский газ назвали благословением для экономики

Галущенко заявил, что Киев «точно не будет» стороной переговоров с Москвой. По его словам, 2024 год продемонстрирует способность Европы обходиться без российского газа.

Контракт на транзит газа заключен в 2019 году. Он действует до конца следующего года.

По данным СМИ, Киев попросит $400 миллиардов, чтобы стать энергетическим хабом Европы, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
ТЕГИ:Российский ГазУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры