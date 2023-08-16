Украина отказалась от переговоров о транзите российского газа
Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что страна отказалась от переговоров с Россией по вопросу продления контракта на транзит газа в Европу. Слова главы ведомства приводит «Страна.ua».
Галущенко заявил, что Киев «точно не будет» стороной переговоров с Москвой. По его словам, 2024 год продемонстрирует способность Европы обходиться без российского газа.
Контракт на транзит газа заключен в 2019 году. Он действует до конца следующего года.
По данным СМИ, Киев попросит $400 миллиардов, чтобы стать энергетическим хабом Европы, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вашингтон может увеличить ядерный арсенал после окончания ДСНВ
- СМИ: Россия заработала 600 млрд долларов, а Запад потерял триллионы
- Власти США выступили против обвинений президента Нигера в госизмене
- Украина отказалась от переговоров о транзите российского газа
- В Киеве признали, что не получат истребители F-16 в 2023 году
- Польша и страны Балтии обсудят закрытие границ с Белоруссией
- В Москве водитель Ford Mustang врезался в дерево и скрылся
- МИД Украины: Киев будет добиваться приглашения на саммит G20
- Разбирательство по делу Трампа предложили начать в 2024 году
- Экс-советник Кучмы: ВСУ теряют контроль над Харьковской областью
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru