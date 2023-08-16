Украина отказалась от переговоров о транзите российского газа

Галущенко заявил, что Киев «точно не будет» стороной переговоров с Москвой. По его словам, 2024 год продемонстрирует способность Европы обходиться без российского газа.

Контракт на транзит газа заключен в 2019 году. Он действует до конца следующего года.

По данным СМИ, Киев попросит $400 миллиардов, чтобы стать энергетическим хабом Европы, передает «Радиоточка НСН».

