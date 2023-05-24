Путин обвинил Украину в двуличности
Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума, заявил о двуличности Украины, сообщает РИА Новости.
По его словам, украинские власти «называют Россию агрессором», однако не забывают получать деньги за транзит энергоресурсов.
«Две нитки газопровода через Украину, она одну из них закрыла. Не мы же это сделали. По второй нитке мы же поставляем газ в Европу, а Украина называет нас агрессором и благополучно кассирует деньги за транзит», - указал российский лидер.
Ранее Путин заявил, что до создания Украинской ССР «никакой Украины не было в истории человечества», сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru