Дополнительные налоги могут привести к массовому закрытию пунктов выдачи заказов и росту цен, рассказал НСН президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.



Ассоциация развития сети пунктов выдачи заказов (АРС ПВЗ) обратилась в Госдуму и Минэк с предложением не облагать налогом на имущество кадастровую стоимость пунктов выдачи заказов. Письмо с такой просьбой за подписью президента ассоциации Ольги Козыркиной было направлено в середине октября в министерство, а также на имя председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова. Об этом сообщают «Ведомости». Кременсков подчеркнул, что сбор напрямую влияет на покупателей.