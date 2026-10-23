Налог для всех? Маркетплейсы насторожились из-за сбора на имущество с ПВЗ
Расходы пойдут по цепочке к продавцам и покупателям, заявил НСН Алексей Кременсков.
Дополнительные налоги могут привести к массовому закрытию пунктов выдачи заказов и росту цен, рассказал НСН президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.
Ассоциация развития сети пунктов выдачи заказов (АРС ПВЗ) обратилась в Госдуму и Минэк с предложением не облагать налогом на имущество кадастровую стоимость пунктов выдачи заказов. Письмо с такой просьбой за подписью президента ассоциации Ольги Козыркиной было направлено в середине октября в министерство, а также на имя председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова. Об этом сообщают «Ведомости». Кременсков подчеркнул, что сбор напрямую влияет на покупателей.
«Если рассуждать логически, то налог только ухудшит положение пунктов выдачи заказов, потому что большее количество из них — партнерские, и, соответственно, их процентное вознаграждение станет меньше, так как им придется нести дополнительные расходы. Они вполне могут обратиться к маркетплейсам и доказать, что их финансовая модель не позволяет работать при дополнительных расходах. Соответственно, появится дополнительная комиссия с продавцов, и запустится цепочка — подорожает у всех. К тому же, бизнес станет менее рентабельным, и пункты выдачи начнут закрываться», — отметил он.
Ранее Кременсков объяснил НСН, почему ограничения для маркетплейсов не приведут покупателей в магазины.
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