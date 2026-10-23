Налог для всех? Маркетплейсы насторожились из-за сбора на имущество с ПВЗ

Расходы пойдут по цепочке к продавцам и покупателям, заявил НСН Алексей Кременсков.

Дополнительные налоги могут привести к массовому закрытию пунктов выдачи заказов и росту цен, рассказал НСН президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.

Ассоциация развития сети пунктов выдачи заказов (АРС ПВЗ) обратилась в Госдуму и Минэк с предложением не облагать налогом на имущество кадастровую стоимость пунктов выдачи заказов. Письмо с такой просьбой за подписью президента ассоциации Ольги Козыркиной было направлено в середине октября в министерство, а также на имя председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова. Об этом сообщают «Ведомости». Кременсков подчеркнул, что сбор напрямую влияет на покупателей.

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«Если рассуждать логически, то налог только ухудшит положение пунктов выдачи заказов, потому что большее количество из них — партнерские, и, соответственно, их процентное вознаграждение станет меньше, так как им придется нести дополнительные расходы. Они вполне могут обратиться к маркетплейсам и доказать, что их финансовая модель не позволяет работать при дополнительных расходах. Соответственно, появится дополнительная комиссия с продавцов, и запустится цепочка — подорожает у всех. К тому же, бизнес станет менее рентабельным, и пункты выдачи начнут закрываться», — отметил он.

Ранее Кременсков объяснил НСН, почему ограничения для маркетплейсов не приведут покупателей в магазины.

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ФОТО: ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин
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