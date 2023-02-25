Повторение прошлого. Новыми санкциями ЕС загоняет себя в угол
В России прокомментировали согласованный Евросоюзом пакет антироссийских санкций.
Постоянные представители стран Евросоюза согласовали 10-й пакет санкций в отношении России, вводимых на фоне специальной военной операции на Украине. Об этом сообщило в Twitter председательство Швеции в Совете ЕС.
В частности, ограничения включают более жесткие меры в отношении экспорта товаров двойного назначения и технологий, «целевые ограничительные меры» против отдельных граждан и организаций, поддерживающих агрессию, «распространяющих пропаганду» или поставляющих беспилотные летательные аппараты. Кроме того, в новый пакет вошли «санкции против российской дезинформации».
Новый пакет санкций ЕС повторяет предыдущие, складывается впечатление, что Евросоюз не знает, в чем еще ограничить Россию, считает политолог Иван Мезюхо. Он также заявил, что европейцы загнали себя в угол подобной политикой, не думая о будущем.
«После победы России придется договариваться о новых отношениях. И ЕС в этом смысле будет сложно сдавать назад, а придётся. Потому что те санкционные ограничения, которые были введены за последние годы, конечно, по сути разрывают многолетние отношения Европы и России в самых разных сферах», — заявил Мезюхо в беседе с RT.
Евросоюз при введении санкций против Москвы не оценил реальное экономическое влияние России, которая присутствует в 48% всех мировых торговых цепочек, заявил заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в беседе с НСН.
«В ряде моментов те акции, которые они затеяли, для нас неудобные и неприятные, но у них была неправильная оценка роли России в экономике. Они получили отрицательный эффект для себя больше, чем мы получили негатива. Они исходили из того, что экономика России – это 2% мирового ВВП, это так с точки зрения абстрактной экономики. Реальная экономика не про деньги, а про отношения между людьми в процессе производства, распределения и так далее. На самом деле Россия присутствует почти в 48% мировых торговых цепочек. Победить такую страну почти невозможно. Мы же не просто нефть качаем, мы имеем большое количество морских и сухопутных границ, то есть, доставить можем это куда хотим. Они рассчитывали на панику, что мы побежим сдаваться – не побежали», - отметил Климов.
Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что новые санкции США в отношении России бездумны, а поставки западного оружия на Украину только затягивают конфликт, сообщает Telegram-канал российского диппредставительства.
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