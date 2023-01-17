«350 миллионов евро в сутки»: Сенатор Климов оценил потери Евросоюза из-за санкций

Евросоюз при введении санкций против Москвы не оценил реальное экономическое влияние России, которая присутствует в 48% всех мировых торговых цепочек, заявил заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в беседе с НСН.

Накануне глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что основной целью антироссийских санкций является погружение российской экономики в рецессию на десятилетия. Введенные против Москвы санкции она назвала самыми строгими за всю историю. Климов же оценил потери Евросоюза от подобных ограничений.

«В ряде моментов те акции, которые они затеяли, для нас неудобные и неприятные, но у них была неправильная оценка роли России в экономике. Они получили отрицательный эффект для себя больше, чем мы получили негатива. Они исходили из того, что экономика России – это 2% мирового ВВП, это так с точки зрения абстрактной экономики. Реальная экономика не про деньги, а про отношения между людьми в процессе производства, распределения и так далее. На самом деле Россия присутствует почти в 48% мировых торговых цепочек. Победить такую страну почти невозможно. Мы же не просто нефть качаем, мы имеем большое количество морских и сухопутных границ, то есть, доставить можем это куда хотим. Они рассчитывали на панику, что мы побежим сдаваться – не побежали», - отметил Климов.

По его словам, Евросоюз продолжает покупать ресурсы у России, но по завышенным ценам, при этом Москва из-за санкций переключилась в большей степени на торговлю с Китаем.