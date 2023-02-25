Послы стран ЕС согласовали десятый пакет санкций против России

В частности, ограничения включают более жесткие меры в отношении экспорта товаров двойного назначения и технологий, «целевые ограничительные меры» против отдельных граждан и организаций, поддерживающих агрессию, «распространяющих пропаганду» или поставляющих беспилотные летательные аппараты. Кроме того, в новый пакет вошли «санкции против российской дезинформации».

Совет ЕС должен формально утвердить новые ограничения. Затем информация будет опубликована в Официальном журнале сообщества, и санкции вступят в силу.

Ранее Совет Евросоюза утвердил продление антироссийских санкций как минимум до 24 февраля 2024 года.

