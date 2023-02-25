Канада ввела санкции против 129 граждан и 63 компаний из России
Канада в годовщину начала российской специальной военной операции на Украине ввела масштабный пакет санкций в отношении России. Об этом сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.
Оттава вводит ограничения против 129 граждан и 63 юридических лиц из РФ, в том числе в отношении членов правительства, депутатов Госдумы, военных, представителей ВПК, причастных к производству артиллерии и оружия.
Так, в черные списки внесли вице-премьеров РФ Татьяну Голикову, Марата Хуснуллина, Алексея Оверчука, Викторию Абрамченко, помощника президента Максима Орешкина, главу Роскосмоса Юрия Борисова, председателя Конституционного суда РФ Валерия Зорькина.
Также санкции затронули российские предприятия и государственные структуры, в том числе ФСБ, ГРУ, партию «Единая Россия», Госдуму и Совет Федерации, Главное управление специальных программ президента России, Росфинмониторинг, ряд научно-исследовательских институтов.
Кроме того, Канада запретила экспорт в РФ химикатов, которые используются в производстве электроники.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+13 829 / сут.
Умерли
396 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+12 618 / сут.
- Красный Крест: Британцы загоняют украинских беженцев в «долговую кабалу»
- Байден заявил об отсутствии доказательств отправки вооружений из Китая в Россию
- СМИ: В Турции появилась загадочная воронка глубиной в 15 метров
- Канада ввела санкции против 129 граждан и 63 компаний из России
- Послы стран ЕС согласовали десятый пакет санкций против России
- Российские дипломаты покинули зал Совбеза ООН перед выступлением представителей ЕС
- Times: на Западе признали, что ВСУ могут оставить Артемовск
- В МЧС рассказали о сроках разминирования Донбасса
- ВОЗ: холерой могут заболеть более 1 млрд человек во всем мире
- WSJ: Макрон и Шольц призывали Зеленского к переговорам с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru