Канада ввела санкции против 129 граждан и 63 компаний из России

Оттава вводит ограничения против 129 граждан и 63 юридических лиц из РФ, в том числе в отношении членов правительства, депутатов Госдумы, военных, представителей ВПК, причастных к производству артиллерии и оружия.

Так, в черные списки внесли вице-премьеров РФ Татьяну Голикову, Марата Хуснуллина, Алексея Оверчука, Викторию Абрамченко, помощника президента Максима Орешкина, главу Роскосмоса Юрия Борисова, председателя Конституционного суда РФ Валерия Зорькина.

Также санкции затронули российские предприятия и государственные структуры, в том числе ФСБ, ГРУ, партию «Единая Россия», Госдуму и Совет Федерации, Главное управление специальных программ президента России, Росфинмониторинг, ряд научно-исследовательских институтов.

Кроме того, Канада запретила экспорт в РФ химикатов, которые используются в производстве электроники.

