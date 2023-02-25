Антонов назвал «бездумными» новые антироссийские санкции США

Ранее США внесли в черный список десятки физических и юридических лиц из РФ, а также объявили об очередным пакете военной помощи Киеву на $2 млрд.

Как отметил Антонов, американские власти хотят заставить россиян «страдать».

«Неужели, кто-то считает, что таким образом можно добиться отказа нашей страны от независимой политики, столкнуть с избранного пути на построение многополярного мира, основанного на принципе неделимой безопасности, на международном праве и Уставе ООН?» — задался вопросом дипломат.

Антонов также подчеркнул, что новые поставки продукции военного назначения затягивают ход конфликта на Украине и не помогают приблизить установление мира.

По словам дипломата, у Вашингтона и его союзников не получилось санкционное «удушение» России: РФ перестраивается, научившись жить в условиях давления, а большинство стран-зачинщиков рестрикций испытывает кризис. Кроме того, ограничения наносят ущерб мировому рынку.

Также Антонов подчеркнул, что США не добились «изоляции» России, и Москва активно сотрудничает с международным сообществом, делая акцент на государствах, готовых к работе «на взаимовыгодной и равноправной основе».

