«Росатом» принял меры против новых британских санкций
Российская корпорация «Росатом» предприняла шаги, которые позволят не допустить влияния нового пакета британских санкций на компанию.
В «Росатоме» занимаются прогнозированием в том числе санкционного давления на бизнес и заранее принимают необходимые меры, заявили в госкорпорации. По мнению руководства корпорации, юританские санкции, направленные против «Росатома» и его руководства, не только вредят сотрудничеству, но и ставят под угрозу международную ядерную безопасность.
В корпорации заверили, что в российской атомной отрасли работают прозрачно6 с соблюдением международного и национального законодательства.
««Росатом» всегда, при любых обстоятельствах, соблюдал свои международные обязательства. Мы будем продолжать исполнять все текущие контракты пока это остается возможным», — говорится в заявлении корпорации.
Ранее сообщалось, что Великобритания введет санкции в отношении 92 граждан и организаций, в том числе 34 лиц, связанных с госкорпорациями «Росатом» и «Ростех», компанией «Газпром» и оборонным концерном «Алмаз-Антей». Об этом говорится в заявлении правительства Соединенного Королевства.
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