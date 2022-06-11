Отождествить себя с Россией. В РФ назвали причины объединения стран вокруг Кремля
Ученые, аналитики и политики объяснили, как санкции США и ЕС повлияли на формирование новой «Большой восьмерки».
Вашингтон своими руками создал условия для образования «новой большой восьмерки» стран, желающих выстраивать равноправный диалог и взаимовыгодные отношения. Таким мнением поделился спикер Госдумы Вячеслав Володин. При этом, подчеркнул председатель Госдумы, не участвующие в «санкционных войнах» Китай, Индия, Россия, Индонезия, Бразилия, Мексика, Иран и Турция по показателю ВВП по ППС опережают «старую» группу на 24,4%.
Один из стратегических партнеров России в сложившейся ситуации – Китай. По словам востоковеда, китаиста Николая Вавилова, китайский лидер проводит параллели между собой и руководством РФ.
«Китай и Россия выстраивают свое стратегическое партнерство. Си Цзиньпин делает такие заявления, полностью осознавая, что такая политика может развернуться в отношении Китая. Она уже развернута в технологическом секторе в отношении корпорации Huawei, производителя полупроводников SMIC и других компаний. Против них в мировом пространстве ведется точно такая же санкционная война, им угрожает то же, что и России… такое давление недопустимо, и Китай с ним не согласен», - объяснил китаист «Радиоточке НСН».
Входящая в НАТО Турция ранее выступала посредником в российско-украинских переговорах. Недавно Анкара заблокировала выступление в Альянс Швеции и Финляндии. Кроме того, Турция, отказавшись от политических пристрастий, играет серьезную роль в разрешении мирового продовольственного кризиса.
Венгрия выступала против нефтяного эмбарго России, отказывалась поставлять оружие Киеву и согласилась оплачивать газ в рублях, на фоне чего Киев записал премьер-министра этой страны Виктора Орбана в «антиукраинсие пропагандисты». Сербия, несмотря на серьезное давление, так и не присоединилась к санкциям против России.
По словам аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, может произойти уход России с европейских на азиатские рынки. Об этом он заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» .
«Россия поменялась рынками сбыта с производителями из Ближнего Востока и Африки, – они пришли в Европу, мы ушли в Азию, а в итоге Россия экспортировала столько же, сколько сейчас, чтобы не усугубился дефицит на мировом рынке», - отметил эксперт.
Россия способна в течение десяти лет стать привлекательным для всего мира «оазисом», задающим стандарты мировой экономики, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко.
«Россия должна стать технологическим оазисом, который привлекает всех, благодаря уникальному инвестиционному климату и преференциальному режиму для технологических компаний. Для этого у нас есть все условия, особенно если мы будем активно развивать территории с повышенным научно-технологическим и человеческим потенциалом», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Запад исчерпал арсенал средств по сдерживанию развития России, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Как отметил спикер Думы, об этом свидетельствует шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза и предыдущие решения сообщества и Вашингтона.
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