Отождествить себя с Россией. В РФ назвали причины объединения стран вокруг Кремля

Один из стратегических партнеров России в сложившейся ситуации – Китай. По словам востоковеда, китаиста Николая Вавилова, китайский лидер проводит параллели между собой и руководством РФ.

«Китай и Россия выстраивают свое стратегическое партнерство. Си Цзиньпин делает такие заявления, полностью осознавая, что такая политика может развернуться в отношении Китая. Она уже развернута в технологическом секторе в отношении корпорации Huawei, производителя полупроводников SMIC и других компаний. Против них в мировом пространстве ведется точно такая же санкционная война, им угрожает то же, что и России… такое давление недопустимо, и Китай с ним не согласен», - объяснил китаист «Радиоточке НСН».