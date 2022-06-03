«Плечом к плечу!»: Какие страны помогают России на фоне санкций
Китай ищет хитрые пути поддержки России, Венгрия с Сербией могут стать «окном в Европу», а во Франции и Греции призывают прекратить «сумасшествие»
Антироссийские санкции Запада впечатляют далеко не все страны мира.
Китай аккуратно ищет пути финансовой поддержки Москвы, Иран заявляет о готовности сотрудничества, Турция все чаще заявляет о готовности быть посредником.
Страны Европы все больше думают о своих интересах, да и в Конгрессе США уже раздаются голоса недовольства космическими размерами помощи Украине.
«СПИНА К СПИНЕ, ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ»
По данным The Washington Post, председатель КНР Си Цзиньпин поручил найти пути финансовой поддержки России без нарушения санкций Запада.
Издание утверждает, что Москва в последнее время, по меньшей мере, дважды добивалась от Пекина того, чтобы он предложил «новые формы экономической поддержки». При этом речь не идет о поставках оружия боеприпасов.
Пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй отметил, что что дело не в попытках обхода санкций Запада, а в том, что те нанесли ущерб «нормальным экономическим и торговым обменам» между Москвой и Пекином.
В Китае пообещали поддержать Россию, но с учетом своих интересов.
1 июня посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что в мире сейчас настал важный поворотный момент, пообещав, что «российско-китайская комбинация будет только укрепляться» независимо от изменения международной обстановки.
«Спина к спине, плечом к плечу, поддерживая международную справедливость, Китай и Россия могут внести позитивную энергию в глобальное управление, внести новый вклад в поддержание мира и стабильности», - сказал он на VII международной конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху».
При этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон пока не фиксировали, чтобы Китай оказывал помощь РФ в обходе санкций или военную поддержку в украинском конфликте.
Вместе с тем Блинкен признался, что США обеспокоены возможной помощью Китая России.
ПОСРЕДНИК И «СВЯЗУЮЩЕЕ ОКНО»
Входящая в НАТО Турция ранее выступала посредником в российско-украинских переговорах. Недавно Анкара заблокировала выступление в Альянс Швеции и Финляндии. Кроме того, Турция, отказавшись от политических пристрастий, играет серьезную роль в разрешении мирового продовольственного кризиса.
Турция, Россия, Украина и ООН подготовили дорожную карту для обеспечения коридора в Черном море по выводу судов с зерном. Центр по взаимодействию России и Украины в вопросе вывода судов с зерном планируют создать в Стамбуле, ожидается вывод на рынки 20 миллионов тонн зерна, пишут турецкие СМИ.
Как отметил постпред РФ при ООН Василий Небензя, Россия готова пропустить суда с украинским зерном, но для этого Украина должна разминировать порты.
«Что касается украинцев, то пусть сперва разминируют свои порты. Мы готовы обеспечить безопасный проход, но прежде они должны разминировать: это их мины, а не наши», - сказал Небензя.
Со своей стороны, генсек ООН Антониу Гутерреш не раз говорил о необходимости возвращения на мировые рынки сельскохозпродукции, продовольствия и удобрений из России и Белоруссии, несмотря на ситуацию на Украине.
Венгрия выступала против нефтяного эмбарго России, отказывалась поставлять оружие Киеву и согласилась оплачивать газ в рублях, на фоне чего Киев записал премьер-министра этой страны Виктора Орбана в «антиукраинсие пропагандисты». Сербия, несмотря на серьезное давление, так и не присоединилась к санкциям против России.
Депутат Госдумы Дмитрий Новиков говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что страны Европы могут использовать Венгрию и Сербию как связующее окно для контактов с Россией.
СУМАСШЕСТВИЕ И ПОРОЧНЫЕ МЫСЛИ
Да и в других странах Европы и мира все чаще звучат голоса здравого смысла.
Экс-кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен предупредила сограждан о катастрофических последствиях санкций ЕС против российской нефтяной отрасли.
«Это решение будет иметь катастрофические последствия для покупательной способности французов. Это будет настоящей драмой, потому что накладывается на рост цен на топливо, газ и электричество», — подчеркнула Ле Пен.
Премьер Бельгии Александр де Кро заявил, что введение новых санкций против России преждевременно.
Со своей стороны, канцлер Австрии Карл Нехаммер указал, что в следующий пакет санкций нельзя включать эмбарго на российский газ.
Экс-премьер Греции Костас Караманлис заявил, что конфликт на Украине выгоден только США, а бывший глава Минобороны этой страны Панос Камменос назвал «сумасшествием» эмбарго на российскую нефть.
Тем временем, даже в США озаботились бесконтрольным выделением денег «на помощь Украине».
По данным издания Politico. конгрессмены США потребовали, чтобы администрация Джо Байдена предоставила им отчет о расходовании выделенных Киеву $40 млрд.
Россию традиционно поддерживают в Латинской Америке, Индии и Иране, который заявил о готовности к бартеру с Россией по обмену металлургической продукции на автозапчасти и газовые турбины.
«Мысли о том, что Россия рискует, имея дело с Ираном, порочны. Это идет от незнания реальной информации о состоянии иранской экономики и производителей. По многим показателям Иран давно вышел на уровень самодостаточности, а по некоторым направлениям – достиг уникального уровня, производство высокотехнологично и в мире нет аналогов», - сказал в этой связи «Радиоточке НСН» директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 262 / сут.
Умерли
379 тыс.+85 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+4 976 / сут.
- СМИ: Кремль продлит полномочия бизнес-омбудсмена Титова до 2023 года
- Комбат ополчения ДНР заявил, что Авдеевский завод может стать второй «Азовсталью»
- В Альянсе турагентств рассказали о снижении цен на отдых в Турции
- СМИ: Подозреваемого в убийстве бизнесмена в центре Москвы задержали
- В Китае заявили, что Запад терпит поражение в экономической войне с Россией
- В Госдуме предложили ввести скидки на услуги ЖКХ на время отключения горячей воды
- Антонов: Новые санкции против России усугубляют состояние дел в мире
- В Тихом океане начались масштабные учения ВМФ России
- СМИ: Китай намерен помочь России финансово в обход западных санкций
- В США признали, что «изолировать» Россию не удалось
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru