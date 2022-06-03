«Плечом к плечу!»: Какие страны помогают России на фоне санкций

«СПИНА К СПИНЕ, ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ»

По данным The Washington Post, председатель КНР Си Цзиньпин поручил найти пути финансовой поддержки России без нарушения санкций Запада.

Издание утверждает, что Москва в последнее время, по меньшей мере, дважды добивалась от Пекина того, чтобы он предложил «новые формы экономической поддержки». При этом речь не идет о поставках оружия боеприпасов.

Пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй отметил, что что дело не в попытках обхода санкций Запада, а в том, что те нанесли ущерб «нормальным экономическим и торговым обменам» между Москвой и Пекином.

В Китае пообещали поддержать Россию, но с учетом своих интересов.

1 июня посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что в мире сейчас настал важный поворотный момент, пообещав, что «российско-китайская комбинация будет только укрепляться» независимо от изменения международной обстановки.

«Спина к спине, плечом к плечу, поддерживая международную справедливость, Китай и Россия могут внести позитивную энергию в глобальное управление, внести новый вклад в поддержание мира и стабильности», - сказал он на VII международной конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху».

При этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон пока не фиксировали, чтобы Китай оказывал помощь РФ в обходе санкций или военную поддержку в украинском конфликте.

Вместе с тем Блинкен признался, что США обеспокоены возможной помощью Китая России.

ПОСРЕДНИК И «СВЯЗУЮЩЕЕ ОКНО»

Входящая в НАТО Турция ранее выступала посредником в российско-украинских переговорах. Недавно Анкара заблокировала выступление в Альянс Швеции и Финляндии. Кроме того, Турция, отказавшись от политических пристрастий, играет серьезную роль в разрешении мирового продовольственного кризиса.

Турция, Россия, Украина и ООН подготовили дорожную карту для обеспечения коридора в Черном море по выводу судов с зерном. Центр по взаимодействию России и Украины в вопросе вывода судов с зерном планируют создать в Стамбуле, ожидается вывод на рынки 20 миллионов тонн зерна, пишут турецкие СМИ.

Как отметил постпред РФ при ООН Василий Небензя, Россия готова пропустить суда с украинским зерном, но для этого Украина должна разминировать порты.

«Что касается украинцев, то пусть сперва разминируют свои порты. Мы готовы обеспечить безопасный проход, но прежде они должны разминировать: это их мины, а не наши», - сказал Небензя.

Со своей стороны, генсек ООН Антониу Гутерреш не раз говорил о необходимости возвращения на мировые рынки сельскохозпродукции, продовольствия и удобрений из России и Белоруссии, несмотря на ситуацию на Украине.

Венгрия выступала против нефтяного эмбарго России, отказывалась поставлять оружие Киеву и согласилась оплачивать газ в рублях, на фоне чего Киев записал премьер-министра этой страны Виктора Орбана в «антиукраинсие пропагандисты». Сербия, несмотря на серьезное давление, так и не присоединилась к санкциям против России.

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что страны Европы могут использовать Венгрию и Сербию как связующее окно для контактов с Россией.