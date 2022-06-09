Гутерриш: дефицит удобрений окажет разрушительное действие на миллиарды людей

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в среду в ходе брифинга Группы реагирования на глобальные продовольственный, энергетический и финансовый кризисы заявил, что рост цен на удобрения, возникший из-за ситуации на Украине, грозит оказать разрушительное действие на миллиарды людей во всём мире.

По его словам, дороговизна удобрений приведет к дефициту всех основных зерновых культур.

«Цены на удобрения выросли более чем вдвое, что повсюду внушает тревогу. Без удобрений дефицит кукурузы и пшеницы распространится на все основные культуры, включая рис, что окажет разрушительное воздействие на миллиарды людей в Азии и Южной Америке», — подчеркнул Гутерриш.

Без зерна и удобрений: Мир замер в ожидании продовольственного кризиса

Россия и Белоруссия – крупнейшие в мире производителями калийных удобрений. В результате введенных западными странами рестрикций доступ этой категории товаров на мировые рынки оказался ограничен.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что очередной пакет антироссийских санкций только усугубит мировую экономику и отразится на мировой продовольственной безопасности из-за нарушения в цепочках поставок.

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