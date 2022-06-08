«Семь пятниц, хамы и зерно»: Лавров и Чавушоглу обсудили Украину
Глава МИД РФ пообещал гарантии России по вывозу зерна и указал на «метания» Зеленского», а его коллега заверил, что Турцию не волнуют чужие мнения о России.
Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели в среду в Анкаре переговоры, в центре которых была спецоперация на Украине и ситуация с вывозом зерна из этой страны.
Министры также обсудили тему Сирии, неприсоединение Турции к санкциям и карту «Мир» для туристов.
В целом, Чавушоглу назвал переговоры «продуктивными», а Лавров «полезными».
МИНЫ И ЗЕРНО
В ООН опасаются продовольственного кризиса в мире из-за блокировки поставок зерна из Украины, однако Сергей Лавров заявил, что с российской стороны никаких проблем нет, а проблема в том, что порты заминированы.
«Мы сегодня объяснили, что зерно может спокойно транспортироваться в пункты назначения, со стороны России никаких препятствий нет. Для этого нужно, чтобы Зеленский дал команду, если он еще чем-то там командует, чтобы разрешили иностранным, да и украинским судам выйти в Черное море», - сказал Лавров.
При этом он отметил, что Россия не собирается использовать ситуацию с зерном в целях спецоперации.
«Об этом публично говорил президент Путин. Он сказал, что мы гарантируем безопасность подобного рода маршрутов и гарантируем, что, когда и если Украина пойдет на разминирование и разрешит вывод кораблей из своих портов, мы не будем пользоваться этой ситуацией в интересах спецоперации. Это гарантии президента России, мы готовы их оформить тем или иным способом», - заверил глава МИД РФ.
Со своей стороны, Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция считает реалистичной идею создания безопасного коридора для вывоза зерна с Украины.
«Речь идет о механизме, который может быть создан между ООН, Россией, Украиной и Турцией. Мы рассматриваем этот план как реалистичный», - сказал Чавушоглу.
При этом он подчеркнул, что Турция готова организовать в Стамбуле четырехстороннюю встречу России, Украины, Турции и ООН по вывозу зерна из украинских портов.
Лавров подтвердил, что Россия к такой встрече готова.
«Про дополнительные встречи в Стамбуле - мы к таким встречам готовы. Мы ценим заинтересованность ООН в том, чтобы каким-то образом подключаться, обозначить свое присутствие. Но, откровенно говоря, кроме какого-то символизма, это ничего не добавит», - сказал он в этой связи.
Глава МИД РФ также сообщил, что, по данным турецкой стороны, Украина созрела на разминирование портов.
«До недавнего времени украинские власти, включая президента Зеленского, публично отвергали свою готовность разминировать эти территориальные воды, чтобы начать этот процесс... Если теперь, как нам турецкие друзья говорят, готова либо разминировать, либо обеспечить проход через минные поля, что ж, будем надеяться, что эта проблема будет решаться», - сказал российский министр.
Лавров отметил, что российские военные в контакте с турецкими обсуждают детали вывоза зерна.
«Мы готовы проводить и обеспечивать безопасность судов, которые покидают украинские порты и идут к проливам, готовы делать это в сотрудничестве с турецкими нашими коллегами», - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства РФ.
СЕМЬ ПЯТНИЦ ЗЕЛЕНСКОГО
На итоговой пресс-конференции Лавров также рассказал о ходе спецоперации на Украине и скептически оценил предложения Владимира Зеленского об условиях встречи с Владимиром Путиным.
«Зеленский хочет встречи ради встречи. У него семь пятниц на неделе... Исходим из того, что сначала нужно, чтобы переговорные команды возобновили работу - мяч на стороне украинцев уже почти два месяца», - сказал глава МИД РФ.
При этом он напомнил, что еще в апреле Киеву был предложен проект договоренностей, однако с тех пор «никаких обратных реакций мы не получали».
Лавров назвал несерьезными заявления Зеленского о том, что условием для переговоров с Москвой должен стать отвод российских войск на «линию 24 февраля».
«Это абсолютно несерьезный подход, к тому же полностью противоречащий тем инициативам, которые сама украинская делегация выдвигала 29 марта здесь же (в Турции – прим. НСН). Поэтому таких метаний мы наблюдаем ежедневно несколько раз», - подчеркнул Сергей Викторович.
Министр также отметил, что спецоперация на Украине «развивается по плану и достигает поставленных задач».
При этом он назвал хамским поведение ряда украинских дипломатов.
«Меня тоже иногда упрекают в том, что я не сильно выбираю выражения, но все-таки сильные выражения, а другое дело смысл произносимого. А смысл произносимого многими украинскими послами - хамский, вплоть до характеристик, которые они берут на себя смелость давать главам государств и правительств тех стран, где они работают», - указал Лавров, призвав хамов «разговаривать прилично».
Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой».
ЧУЖИЕ МНЕНИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОЧКИ
Переговоры министров прошли на фоне приостановки Турцией подготовки к операции на севере Сирии. По данным СМИ, этому способствовали переговоры Анкары с Москвой. Сообщалось также, что Россия направила подкрепление в этот регион.
«Ситуация в Сирии также была одной из тем наших переговоров. Есть сложности в регионе, угроза терроризма, с которым необходимо покончить», - сказал в этой связи Мевлют Чавушоглу.
Ранее старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал мнение, что Турция послушала Россию и прекратила попытки операции в Сирии, чтобы выиграть «политические очки» в переговорном процессе Москвы и Киева.
Глава МИД Турции также рассказал, почему его страна не присоединяется к санкциям против России.
«Наша позиция, неподключение к санкциям, может вызывать беспокойство, в том числе у Украины. Но необходимо признать, что позиция Турции сбалансированная и объективная», - указал Чавушоглу.
При этом он подчеркнул, что Турция определяет свою политику «самостоятельно, вне зависимости от чужих мнений».
Со своей стороны, Сергей Лавров рассказал о хороших новостях для российских туристов.
«Мы обсуждаем перспективы использования в Турции российской платежной карты "Мир", что безусловно позволит восстанавливать туристические потоки до пандемийного уровня», - предрек глава МИД РФ.
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