«Семь пятниц, хамы и зерно»: Лавров и Чавушоглу обсудили Украину

МИНЫ И ЗЕРНО

В ООН опасаются продовольственного кризиса в мире из-за блокировки поставок зерна из Украины, однако Сергей Лавров заявил, что с российской стороны никаких проблем нет, а проблема в том, что порты заминированы.

«Мы сегодня объяснили, что зерно может спокойно транспортироваться в пункты назначения, со стороны России никаких препятствий нет. Для этого нужно, чтобы Зеленский дал команду, если он еще чем-то там командует, чтобы разрешили иностранным, да и украинским судам выйти в Черное море», - сказал Лавров.

При этом он отметил, что Россия не собирается использовать ситуацию с зерном в целях спецоперации.

«Об этом публично говорил президент Путин. Он сказал, что мы гарантируем безопасность подобного рода маршрутов и гарантируем, что, когда и если Украина пойдет на разминирование и разрешит вывод кораблей из своих портов, мы не будем пользоваться этой ситуацией в интересах спецоперации. Это гарантии президента России, мы готовы их оформить тем или иным способом», - заверил глава МИД РФ.

Со своей стороны, Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция считает реалистичной идею создания безопасного коридора для вывоза зерна с Украины.

«Речь идет о механизме, который может быть создан между ООН, Россией, Украиной и Турцией. Мы рассматриваем этот план как реалистичный», - сказал Чавушоглу.

При этом он подчеркнул, что Турция готова организовать в Стамбуле четырехстороннюю встречу России, Украины, Турции и ООН по вывозу зерна из украинских портов.

Лавров подтвердил, что Россия к такой встрече готова.

«Про дополнительные встречи в Стамбуле - мы к таким встречам готовы. Мы ценим заинтересованность ООН в том, чтобы каким-то образом подключаться, обозначить свое присутствие. Но, откровенно говоря, кроме какого-то символизма, это ничего не добавит», - сказал он в этой связи.

Глава МИД РФ также сообщил, что, по данным турецкой стороны, Украина созрела на разминирование портов.

«До недавнего времени украинские власти, включая президента Зеленского, публично отвергали свою готовность разминировать эти территориальные воды, чтобы начать этот процесс... Если теперь, как нам турецкие друзья говорят, готова либо разминировать, либо обеспечить проход через минные поля, что ж, будем надеяться, что эта проблема будет решаться», - сказал российский министр.

Лавров отметил, что российские военные в контакте с турецкими обсуждают детали вывоза зерна.

«Мы готовы проводить и обеспечивать безопасность судов, которые покидают украинские порты и идут к проливам, готовы делать это в сотрудничестве с турецкими нашими коллегами», - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства РФ.