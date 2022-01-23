NI спрогнозировал кровавую войну и распад США через 20 лет
Обозреватель Марк Кац в американской газете National Interest дал прогноз по поводу скорой гражданской войны в США и распаде страны.
«Как это может произойти? <…> Соединенные Штаты будут в процессе демографического перехода от преимущественно белого населения к небелому в 2040-х годах. Белые американцы, особенно консервативные, не согласятся добровольно уступить власть формирующемуся большинству с другим цветом кожи. Вместо этого они попытаются силой сохранить статус-кво — свое доминирующее положение в обществе», — цитируют Каца РИА Новости.
По мнению автора, при худшем для Вашингтона развитии событий в результате гражданских волнений государство распадется.
Кац считает, что другие державы после падения США смогут заполнить образовавшийся на международной арене вакуум.
Ранее завкафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ имени Ломоносова Елена Ведута в эфире НСН рассказала, что нужно, чтобы юань стал мировой резервной валютой. Она обратила внимание, что современная валюта - доллар - была установлена после войны.
«Доллар пока никто не может вытеснить, он остается мировой валютой. Резервной, ключевой, самой главной валютой. Но все эти валюты устанавливались в качестве таковых после мировых войн. После Первой мировой войны такими валютами стали британский фунт, французский франк и доллар США, потому что эти три страны определяли многополярный мир. Итогом Второй мировой войны стало создание Бреттон-Вудской системы, в которой доллар стал во главе. Тогда 70% золота было в США, доллар был обеспечен золотом. В этой логике, чтобы юань стал новой мировой валютой, должна завершиться третья мировая война. Она идет совершенно иначе. Как мы видим, пандемия – один из ее инструментов. Параллельно идет быстрая цифровизация. Китай – один из лидеров цифровизации по установлению тотального контроля за людьми вплоть до управления ими с помощью социальных рейтингов. Что будет дальше, предвидеть трудно. Если мир пойдет по пути установления тотального цифрового контроля над человеком, если будущее человечества будет таким мрачным, то Китай становится одним из лидеров будущего мира, и юань может быть положен в основу будущей мировой системы», - сказала Ведута.
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