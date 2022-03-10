«От Макдака до Порше»: В России готовятся к национализации

ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ

Соответствующий список направлен в правительство и Генпрокуратуру. Он является открытым, и будет расширяться в зависимости от новых заявлений иностранных компаний. В правительстве РФ уже обсуждается соответствующий механизм, подтвердили в «Единой России».

«Закон будет принят максимально быстро, потому что речь идет не только о масштабном ущемлении прав потребителей, но и о сохранении рабочих мест, цепочек поставок. Поэтому ожидается, что этот закон вступит в силу в течение недели. Последствием этого решения станет то, что перераспределение прибыли, которой все эти транснациональные компании генерировали в России и отправляли на Запад, будет оставаться внутри России», - сказал Павлов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

При этом он отметил, что, даже попав в «черный список», эти компании смогут вернуться в Россию.

«Этот закон не означает, что компании, чье имущество национализировано, потом не смогут вернуться в Россию. Это скорее предупреждение для тех, кто пытается уйти, приостановить деятельность, бросить своих потребителей, работников и подрядчиков. Это будет крайней мерой, которая будет введена только в том случае, если компания уходит без каких-либо гарантий и программ продолжения деятельности под санкциями. В ином случае компания, конечно, вряд ли сможет вернуться», - пояснил глава «Общественной потребительской инициативы».

7 марта секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил национализировать собственность компаний, которые объявили о закрытии производств в России.

«Мера это крайняя, но ударов в спину мы не потерпим, а наших людей защитим. Это настоящая война, и уже не против России в целом, а против граждан», — подчеркнул он, пообещав «жесткие ответные меры по законам военного времени».

9 марта комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила механизм национализации имущества иностранных компаний.

Как отметил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, целью законопроекта является предупреждение банкротства, сохранение бизнеса и рабочих мест в отношении фирм, где более 25% принадлежат иностранцам из недружественных государств. В их отношении может вводиться запрет на распоряжение имуществом, увольнение сотрудников и расторжение договоров. Предусмотрен и альтернативный механизм, если собственник примет решение о возобновлении деятельности.

«Вы знаете, что сейчас происходит – многие иностранные компании прекращают работу, закрывают свои предприятия, магазины... По сути законопроект направлен на то, чтобы эти организации продолжали свою работу», - добавил Жуков.

Ранее о возможной национализации имущества лиц, «имеющих регистрацию в недружественных юрисдикциях, типа США, государств ЕС» писал председатель «Единой России» и зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Партия его поддержала, напоминает «Газета.ру».

7 марта правительство РФ утвердило перечень недружественных стран, в который вошли государства Евросоюза, а также Украина, США, Великобритания, Швейцария, Япония, Республика Корея, Сингапур, Австралия, Албания, Андорра, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Норвегия, Тайвань, Черногория и ряд других стран.

ГОПНИКИ И НИКОЛАЙ ВТОРОЙ

Как отмечал ретейлер Дмитрий Потапенко в беседе с «Радиоточкой НСН», возможная национализация может отбить у иностранцев желание вести бизнес в России.

«Зачем иностранной компании вести хоть какой-то бизнес в России, если она понимает, что у нее все отнимут? Кто будет работать с гопниками? Превратимся в обычный восточный базар, где будут семечки, орешки и все остальное. А одна банка Сoca-Сola будет стоить $10, потому что будет завозиться как иностранный товар, просто чтобы попробовать», - предупреждает Потапенко.

Со своей стороны, депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», экономист Михаил Делягин указал НСН на пользу национализации.

«Это (национализация – прим. НСН) повышает шансы, что российский бизнес, российских физических лиц не будут грабить на Западе. Напомню, что последние два года никто не мог выехать от того, что ввели коронавирусные ограничения. Это вам не «железный занавес»? Железный занавес опущен Западом. И достаточно давно», - заявил парламентарий.

В КПРФ также предлагали «гнать в шею» иностранных инвесторов из российской экономики.

«У нас на сегодняшний день 50% акций принадлежит иностранным инвесторам, которые вредят нашей экономике, закрывают предприятия, уничтожают ее. Вот нам сегодня, особенно в условиях военного времени, надо выгнать всех иностранных инвесторов и из торговли тоже. Нечего им тут делать. Гнать всех в шею, тогда мы поднимемся, у нас есть пока все возможности», - говорил «Радиоточке НСН» первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, депутат-коммунист Николай Арефьев.

При этом он напомнил про Николая II и его методы борьбы с экономическим саботажем иностранцев в годы Первой мировой войны.

Со своей стороны, омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов в беседе с НСН высказал мнение, что речь идет не о реальной национализации, а о «заградительном законе».

«Это скорее заградительный закон, не позволяющий иностранным компаниям сейчас уходить, а также давить на экономику России. Потому что они не уходят на самом деле, а пытаются заморозиться, усилив таким образом санкции, а потом вернуться. Я не думаю, что цель закона – реальная национализация», - признался Миронов.