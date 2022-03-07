В ЕР предложили национализировать предприятия ушедших из России западных компаний
«Единая Россия» предложила национализировать производства зарубежных компаний, которые объявили об уходе с российского рынка, для сохранения рабочих мест. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу партии.
Секретарь генсовета партии Андрей Турчак заявил, что сейчас Запад ведет против России санкционную войну, которую поддержали не только правительственные, но и частные компании. Многие из них объявили о выходе из бизнеса в России.
По словам Турчака, такие действия компаний можно расценивать как предумышленное банкротство.
Турчак отметил, что цена такого решения — большое количество российских кадров, оставшихся без работы.
В то же время Турчак подчеркнул, что национализация предприятий западных компаний — крайняя мера.
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