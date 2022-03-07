В ЕР предложили национализировать предприятия ушедших из России западных компаний

Секретарь генсовета партии Андрей Турчак заявил, что сейчас Запад ведет против России санкционную войну, которую поддержали не только правительственные, но и частные компании. Многие из них объявили о выходе из бизнеса в России.

По словам Турчака, такие действия компаний можно расценивать как предумышленное банкротство.

Турчак отметил, что цена такого решения — большое количество российских кадров, оставшихся без работы.

В то же время Турчак подчеркнул, что национализация предприятий западных компаний — крайняя мера.

