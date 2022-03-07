Национализация под санкциями. В России хотят прибрать к рукам иностранные активы
Национализация иностранных капиталов если не защитит экономику Росси и граждан, то послужит симметричным ответом Западу на остановку международного сотрудничества.
Национализация активов иностранных компаний и граждан в России поможет не грабить россиян за границей. При этом РФ не опустит «железный занавес» - он уже существует благодаря Западу, считает замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Единая Россия» предложила национализировать производства зарубежных компаний, которые объявили об уходе с российского рынка, для сохранения рабочих мест. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу партии. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак заявил, что сейчас Запад ведет против России санкционную войну, которую поддержали не только правительственные, но и частные компании. Многие из них объявили о выходе из бизнеса в России.
Аналогичное предложение 26 февраля высказал зампред Совета безопасности РФ, председатель ЕР Дмитрий Медведев на своей странице «ВКонтакте». И партия его поддержала.
«Это (национализация средств иностранных компаний и граждан – прим. НСН) повышает шансы, что российский бизнес, российских физических лиц не будут грабить на Западе. Напомню, что последние два года никто не мог выехать от того, что ввели коронавирусные ограничения. Это вам не «железный занавес»? Железный занавес опущен Западом. И достаточно давно», - заявил парламентарий.
Экономист Никита Кричевский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Россия действует в логике последних экономических событий, принимая симметричные меры в ответ на западные санкции.
«Все это – в логике последних событий. Не мы первые начали отключать Россию от Swift и замораживать ее активы. Потому ответные меры России Западу представляются обоснованными и соразмерными. Не асимметричными, а именно симметричными», - уточнил эксперт.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не планируют заниматься национализацией имущества иностранцев. «Все вопросы, связанные с санкциями и с минимизацией ущерба от них рассматриваются в оперативном штабе в правительстве, которым руководит Михаил Мишустин», - отметил Песков.
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