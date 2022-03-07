Национализация под санкциями. В России хотят прибрать к рукам иностранные активы

«Единая Россия» предложила национализировать производства зарубежных компаний, которые объявили об уходе с российского рынка, для сохранения рабочих мест. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу партии. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак заявил, что сейчас Запад ведет против России санкционную войну, которую поддержали не только правительственные, но и частные компании. Многие из них объявили о выходе из бизнеса в России.

Аналогичное предложение 26 февраля высказал зампред Совета безопасности РФ, председатель ЕР Дмитрий Медведев на своей странице «ВКонтакте». И партия его поддержала.

«Это (национализация средств иностранных компаний и граждан – прим. НСН) повышает шансы, что российский бизнес, российских физических лиц не будут грабить на Западе. Напомню, что последние два года никто не мог выехать от того, что ввели коронавирусные ограничения. Это вам не «железный занавес»? Железный занавес опущен Западом. И достаточно давно», - заявил парламентарий.