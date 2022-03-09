Комиссия правительства РФ одобрила национализацию имущества иностранных компаний

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила механизм национализации имущества иностранных компаний.

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