США пообещали «предпринять шаги» при национализации в России

Американские власти примут меры, если Россия займется конфискацией активов западных компаний, которые покинули российский рынок, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

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«Если будут такие действия [со стороны РФ], уверена, что мы предпримем шаги, но ничего на данный момент не произошло», — сказала она.

Отмечается, что Вашингтон приветствует действия компаний, приостановивших работу в РФ, однако не подталкивал частный бизнес к подобным действиям.

Напомним, Минэкономразвития предлагает вводить внешнее управление в тех компаниях, которые покинули российский рынок и принадлежат иностранцам как минимум на 25%. Данная мера направлена на стимулирование организаций под иностранным контролем не бросать деятельность на территории РФ.

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