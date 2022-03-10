США пообещали «предпринять шаги» при национализации в России

«Если будут такие действия [со стороны РФ], уверена, что мы предпримем шаги, но ничего на данный момент не произошло», — сказала она.

Отмечается, что Вашингтон приветствует действия компаний, приостановивших работу в РФ, однако не подталкивал частный бизнес к подобным действиям.

Напомним, Минэкономразвития предлагает вводить внешнее управление в тех компаниях, которые покинули российский рынок и принадлежат иностранцам как минимум на 25%. Данная мера направлена на стимулирование организаций под иностранным контролем не бросать деятельность на территории РФ.

