«Гнать в шею!»: В КПРФ предлагают выдавить иностранных инвесторов из российской экономики
Коммунист Николай Арефьев считает, что России надо применить методы Николая II, которые тот использовал во время Первой мировой войны.
Иностранные инвесторы вредят российской экономике, поэтому следует от них избавиться, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, депутат от КПРФ Николай Арефьев.
Ранее Центробанк на фоне санкций, наложенных из-за спецоперации на Украине, решил ограничить вывоз валюты из России нерезидентами. Кроме того, было объявлено о масштабной амнистии капиталов.
«Я считаю совершенно неоправданным запрет вывозить активы из российских акционерных обществ. Наоборот, у нас представляется очень хорошая перспектива сделать, наконец, экономику национальной и выгнать из нее всех иноагентов. У нас на сегодняшний день 50% акций принадлежит иностранным инвесторам, которые вредят нашей экономике, закрывают предприятия, уничтожают ее. Вот нам сегодня, особенно в условиях военного времени, надо выгнать всех иностранных инвесторов и из торговли тоже. Нечего им тут делать. Гнать всех в шею, тогда мы поднимемся, у нас есть пока все возможности. Сейчас курс акций очень сильно упал, можно за бесценок их все выкупить, чтобы они принадлежали государству», - сказал Арефьев.
Он привел в пример Николая Второго и его способы борьбы с саботажем иностранцев в годы Первой мировой войны.
«В свое время, когда была Первая мировая война, Николай Второй, когда ему доложили, что 42% было иностранной экономики, которая саботировала даже выпуск оружия, вынужден был сократить иностранное присутствие в активах до 12%, и тогда все заработало», - отметил депутат-коммунист.
Арефьев также высказался за полный запрет вывоза россиянам валюты за рубеж.
«Что касается 10 тысяч долларов, я бы вообще запретил вывозить доллары. Слава Богу, сегодня визы не выдают во многие страны, ехать особенно некуда, так надо не доллары вывозить, а спасать свою экономику. Пусть едут туда с чем угодно, я не знаю, о ком они беспокоятся. У нас по 10 тыс. долларов у рядовых граждан нет, значит опять мы беспокоимся об олигархах? Нечего о них беспокоиться, пусть эти доллары лежат здесь, в стране, и работают на нашу экономику», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее Николай Арефьев в беседе с НСН предложил россиянам вместо скупки долларов вкладывать деньги в золото.
Президент РФ Владимир Путин запретил со 2 марта вывоз из страны наличной валюты наличными на сумму более $10 тыс.
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