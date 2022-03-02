«Гнать в шею!»: В КПРФ предлагают выдавить иностранных инвесторов из российской экономики

Иностранные инвесторы вредят российской экономике, поэтому следует от них избавиться, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, депутат от КПРФ Николай Арефьев.

Ранее Центробанк на фоне санкций, наложенных из-за спецоперации на Украине, решил ограничить вывоз валюты из России нерезидентами. Кроме того, было объявлено о масштабной амнистии капиталов.