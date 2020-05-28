Новости за ночь: Подсчитано, на сколько России хватит запасов нефти и газа
Запасов нефти на действующих месторождениях в России хватит на 35 лет добычи, заявили в Счётной палате. По данным специалистов, без учёта трудноизвлекаемой нефти, составляющей 65% всех запасов, срок нефтедобычи по разведанным запасам не превышает 20 лет. При этом прирост запасов нефти не сильно больше, чем её добыча, приводит РИА Новости выводы аналитиков Счётной палаты.
Что касается запасов природного газа, то России их хватит на 50 лет. Однако обеспеченность запасами «сухого газа» ниже, и прирост запасов меньше добычи, говорится в материалах Счётной палаты.
Эксперты считают, что потенциала для открытия новых месторождений в освоенных нефтегазоносных и рудных провинциях практически нет. Они также отмечают рискованность инвестирования в добычу в малоосвоенных регионах.
На фоне мартовского обвала цен на нефть руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН призвал российские власти всерьёз заняться развитием переработки сырья, поскольку экспорт сырого топлива — это экспорт упущенной прибыли.
«У нас очень медленно развивалась переработка, несмотря на громогласные лозунги импортозамещения. Сейчас этот процесс нужно форсировать, исходя из развития внутреннего рынка», - отмечал он.
В апреле цена на российскую нефть Urals падала до рекордных минимальных значений, что вынуждало производителей поставлять её в Европу фактически себе в убыток. Эксперты уверенно заявляли, что российские нефтяники не будут закрывать скважины — это дороже, чем, например, сжигать лишнюю нефть.
В мае выяснилось, что в убыток работают и поставщики газа.
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