Новости за ночь: Подсчитано, на сколько России хватит запасов нефти и газа

Что касается запасов природного газа, то России их хватит на 50 лет. Однако обеспеченность запасами «сухого газа» ниже, и прирост запасов меньше добычи, говорится в материалах Счётной палаты.

Эксперты считают, что потенциала для открытия новых месторождений в освоенных нефтегазоносных и рудных провинциях практически нет. Они также отмечают рискованность инвестирования в добычу в малоосвоенных регионах.

На фоне мартовского обвала цен на нефть руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН призвал российские власти всерьёз заняться развитием переработки сырья, поскольку экспорт сырого топлива — это экспорт упущенной прибыли.

«У нас очень медленно развивалась переработка, несмотря на громогласные лозунги импортозамещения. Сейчас этот процесс нужно форсировать, исходя из развития внутреннего рынка», - отмечал он.

В апреле цена на российскую нефть Urals падала до рекордных минимальных значений, что вынуждало производителей поставлять её в Европу фактически себе в убыток. Эксперты уверенно заявляли, что российские нефтяники не будут закрывать скважины — это дороже, чем, например, сжигать лишнюю нефть.

В мае выяснилось, что в убыток работают и поставщики газа.

