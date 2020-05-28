Новости за ночь: Подсчитано, на сколько России хватит запасов нефти и газа

Запасов нефти на действующих месторождениях в России хватит на 35 лет добычи, заявили в Счётной палате. По данным специалистов, без учёта трудноизвлекаемой нефти, составляющей 65% всех запасов, срок нефтедобычи по разведанным запасам не превышает 20 лет. При этом прирост запасов нефти не сильно больше, чем её добыча, приводит РИА Новости выводы аналитиков Счётной палаты.

У России и Саудовской Аравии появился повод для новой нефтяной войны

Что касается запасов природного газа, то России их хватит на 50 лет. Однако обеспеченность запасами «сухого газа» ниже, и прирост запасов меньше добычи, говорится в материалах Счётной палаты.

Эксперты считают, что потенциала для открытия новых месторождений в освоенных нефтегазоносных и рудных провинциях практически нет. Они также отмечают рискованность инвестирования в добычу в малоосвоенных регионах.

На фоне мартовского обвала цен на нефть руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН призвал российские власти всерьёз заняться развитием переработки сырья, поскольку экспорт сырого топлива — это экспорт упущенной прибыли.

«У нас очень медленно развивалась переработка, несмотря на громогласные лозунги импортозамещения. Сейчас этот процесс нужно форсировать, исходя из развития внутреннего рынка», - отмечал он.

В апреле цена на российскую нефть Urals падала до рекордных минимальных значений, что вынуждало производителей поставлять её в Европу фактически себе в убыток. Эксперты уверенно заявляли, что российские нефтяники не будут закрывать скважины — это дороже, чем, например, сжигать лишнюю нефть.

В мае выяснилось, что в убыток работают и поставщики газа.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:НефтедобычаГазНефть
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры