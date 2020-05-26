Энергетики сообщают, что из-за пандемии поставщики газа в Европу работают в убыток
Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов рассказал НСН о последствиях завершения контракта с Польшей на транзит российского газа в Европу, а также значительном понижении цены на него.
Завершение контракта с Польшей на транзит в Европу российского газа привел к тому, что голубое топливо де-факто перестало транспортироваться через трубопровод «Ямал — Европа».
Так, по состоянию на воскресенье, 24 мая, объемы прокачки газа на польско-белорусской границе упали до 17,3 млн кубометров — это всего 18 процентов от пропускной способности газопровода.
Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в эфире НСН сообщил, что завершение контракта привело к переходу на аукционный тип взаимодействия, и назвал этот шаг логичным.
«Неделю назад закончился срок действия транзитного контракта, который был заключён между Газпромом и Польшей. И на данный момент стороны перешли на аукционный принцип взаимодействия. Газпром на этом аукционе уже забронировал мощности на третий квартал, и они соответствуют примерно 80% потенциальной загрузки газопровода «Ямал-Европа», и это логичный шаг. Ведь по текущим прогнозам, как раз к тому моменту спрос на энергоносители начнёт восстанавливаться», - сказал эксперт.
Он также рассказал о значительном понижении цены на газ в Европе и добавил, что из-за этого большинство поставщиков сейчас работают себе в минус.
«Сейчас спрос на газ в Европе значительно снизился в связи с пандемией и, связанными с ней ограничениями. И эта ситуация приводит к тому, что цены на газ в Европе значительно снизились. В отдельные дни они падали до 35 долларов за тысячу кубических метров. Но это не цены для конечного потребителя, потому что ля него они не изменятся. В связи со сложившимися условиями, большинство поставщиков сейчас работают себе в минус», - заявил Александр Фролов.
В свою очередь, эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН выразил уверенность, что для «Газпрома» отказ от продления договора на транзит топлива через Польшу не является проблемой.
«Новая система даже удобна для «Газпрома». Он будет покупать столько лотов на прокачку, сколько ему нужно, исходя из текущего уровня потребления газа в Европе», - сказал эксперт.
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