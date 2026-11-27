С 2022 года сумма трат составила €60 млн. В стране заморожено больше сотни объектов премиальной недвижимости стоимостью выше €2 млрд. Речь идет, в том числе о 38 виллах, которые принадлежат 24 гражданам РФ и четырём компаниям из РФ. Роскошные участки расположены в прибрежных зонах Сардинии, Лигурии, на озере Комо и в Риме.

Самой дорогой в обслуживании оказалась группа из четырёх резиденций на сардинском мысе Пунта-Капачча: за их содержание пришлось заплатить €4,7–6,5 млн. Вилла Rocky Ram стоимостью около €100 млн обошлась в €1,15–1,6 млн, а два дома Le Pleiadi — в €1,03–1,49 млн. Содержание двух резиденций на озере Комо оценили в €120–235к и €80–140к. На виллу Lazzareschi потратили €140–280к, а на Calicanto с двумя бассейнами и теннисным кортом — €120–220к. Содержание Altachiara в Портофино обошлось в €1,03–1,49 млн.

После «заморозки» в 2022 году за сохранность имущества отвечает итальянское государство через Agenzia del Demanio. Оно оплачивает охрану, ремонт, страховку, уход за садами и бассейнами, а также коммунальные счета. Если средств не хватает, расходы покрывают из бюджета. При этом власти могут потребовать возмещения затрат от владельцев недвижимости после «разморозки».

Ранее стало известно, что Европа и США заплатили $200 млн за содержание арестованных яхт миллиардеров из РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

