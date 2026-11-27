Россиян хотят наказывать за публикацию последствий вражеских атак
В России за сообщения, фотографии и видео о прилётах могут оштрафовать на 100-300 тысяч рублей, отправить на принудительные работы или лишить свободы на срок до трёх лет, сообщает «Коммерсант».
Соответствующий проект закона внесли в Госдуму. Если публикация повлекла гибель людей, причинение вреда здоровью или имуществу — отправителю грозит до пяти лет лишения свободы. Речь идет о последствиях ракетно-артиллерийских и беспилотных атак, терактов, диверсий и покушений, а также сведений о базах военной техники и предприятиях военно-промышленного комплекса.
Люди, публикующие фотографии и видео атак ВСУ, делают это обычно не из желания помочь врагу, а ради признания и славы, на первый раз в этом случае можно ограничиться предупреждением. Об этом НСН заявил член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов.
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