Это произошло впервые в мире. Премьера выступления состоялась на «AI Journey 2026».

Также впервые презентовали ледовое шоу с роботом Юни на коньках. Он вместе с олимпийской чемпионкой Анной Щербаковой показывал тулупы на ледовой арене.

Инженеры решили одну из сложнейших задач робототехники: научили робота сохранять равновесие на льду, выполнять танцевальные элементы и синхронизировать движения с партнёром. Подобный эксперимент был проведен впервые.

Ранее стало известно, что театр «Человек» готовит спектакль с роботом в роли злодея, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

