Россия первой в мире представила балет с роботами
Россия представила балет с роботами, который ставил «Сбер» совместно с Академией танца Бориса Эйфмана, сообщает Telegram-канал Mash.
Это произошло впервые в мире. Премьера выступления состоялась на «AI Journey 2026».
Также впервые презентовали ледовое шоу с роботом Юни на коньках. Он вместе с олимпийской чемпионкой Анной Щербаковой показывал тулупы на ледовой арене.
Инженеры решили одну из сложнейших задач робототехники: научили робота сохранять равновесие на льду, выполнять танцевальные элементы и синхронизировать движения с партнёром. Подобный эксперимент был проведен впервые.
Ранее стало известно, что театр «Человек» готовит спектакль с роботом в роли злодея, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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