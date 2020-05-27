У России и Саудовской Аравии появился повод для новой нефтяной войны
Нефтяная война России и Саудовской Аравии, которая была прекращена после заключения сделки в формате ОПЕК+ в апреле, вновь может разгореться. Как сообщает Bloomberg, накануне очередного заседания, которое запланировано на 9-10 июня, Москва и Эр-Рияд расходятся в вопросах параметров исполнения договора с 1 июля.
Отмечается, что Россия собирается нарастить добычу в строгом соответствии с подписанным соглашением. При этом, Саудовская Аравия и её партнеры по ОПЕК высказывают недовольство нынешним уровнем цен, считая ситуацию поводом продлить действующие ограничения еще на два месяца.
Напомним, согласно условиям договора, в мае и июне добыча нефти сокращается на 9,7 миллиона баррелей в сутки. А с 1 июля и в течение следующих шести месяцев сокращение составит 7,7 миллиона.
Ранее НСН писала, что после того, как стоимость нефти поднимется до отметки 50-55 долларов за баррель Россию и Саудовскую Аравию ожидает очередной этап нефтяной войны. Такой прогноз сделал руководитель направления корпоративных рейтингов S&P Global Ratings в России Александр Грязнов.
Эксперт отметил, что в настоящий момент, пока цены на нефть относительно низкие, стороны взяли тайм-аут.
Эту точку зрения поддержал вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский. По его мнению, Эр-Рияд не начнет ценовую войну до момента, пока цена нефть не достигнет 40 долларов за баррель, передает РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
371 тыс.+8 338 / сут.
Умерли
3 968+161 / сут.
Выздоровели
142 тыс.+11 079 / сут.
- СМИ: Экс-глава Чувашии подал в суд на Путина из больницы
- Экономическая активность в РФ достигла 79% докризисного уровня
- Коронавирус обнаружен ещё у одного игрока «Рубина»
- У России и Саудовской Аравии появился повод для новой нефтяной войны
- Выплаты на детей предложили распространить на подростков 16-17 лет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru