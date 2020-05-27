У России и Саудовской Аравии появился повод для новой нефтяной войны

Нефтяная война России и Саудовской Аравии, которая была прекращена после заключения сделки в формате ОПЕК+ в апреле, вновь может разгореться. Как сообщает Bloomberg, накануне очередного заседания, которое запланировано на 9-10 июня, Москва и Эр-Рияд расходятся в вопросах параметров исполнения договора с 1 июля.

Отмечается, что Россия собирается нарастить добычу в строгом соответствии с подписанным соглашением. При этом, Саудовская Аравия и её партнеры по ОПЕК высказывают недовольство нынешним уровнем цен, считая ситуацию поводом продлить действующие ограничения еще на два месяца.

Напомним, согласно условиям договора, в мае и июне добыча нефти сокращается на 9,7 миллиона баррелей в сутки. А с 1 июля и в течение следующих шести месяцев сокращение составит 7,7 миллиона.