Инициатива позволит привлекать военнослужащих, проходящих службу по призыву, к работе в структурах ФПС для тушения возгораний и проведения спасательных операций. Также расширяется территория, на которой смогут работать такие подразделения.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что решение принято на фоне дефицита сотрудников в пожарных частях, который образовался в последние годы.

В настоящее время нехватка кадров осложняет борьбу с происшествиями, что повышает риски распространения огня, получения травм россиянами и увеличения материального ущерба.

До 5 тысяч солдат-срочников планируют направлять на службу пожарными в МЧС ежегодно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

