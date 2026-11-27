Госдума приняла закон о срочной службе в пожарных подразделениях
Госдума в третьем чтении приняла проект закона, который разрешает направлять призывников на срочную службу в подразделения Федеральной противопожарной службы, сообщают «Известия».
Инициатива позволит привлекать военнослужащих, проходящих службу по призыву, к работе в структурах ФПС для тушения возгораний и проведения спасательных операций. Также расширяется территория, на которой смогут работать такие подразделения.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что решение принято на фоне дефицита сотрудников в пожарных частях, который образовался в последние годы.
В настоящее время нехватка кадров осложняет борьбу с происшествиями, что повышает риски распространения огня, получения травм россиянами и увеличения материального ущерба.
До 5 тысяч солдат-срочников планируют направлять на службу пожарными в МЧС ежегодно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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