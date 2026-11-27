По словам главы государства, из-за геополитической напряженности Париж потерял рынки сбыта, а ее бывшие партнеры, включая РФ, стали конкурентами. «В ходе климатического потепления им (России) удается даже собирать по два урожая в год. У них получается быть крупными экспортерами», - пожаловался Макрон.

Ранее стало известно, что Россия с начала года нарастила экспорт зерна почти на 20%, несмотря на внешние вызовы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

