Макрон пожаловался на успехи России в сельском хозяйстве
Лидер Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия превратилась в крупного экспортера зерна и сельскохозяйственной продукции, и это наносит удар по французскому агропромышленному комплексу, сообщают «Ведомости».
По словам главы государства, из-за геополитической напряженности Париж потерял рынки сбыта, а ее бывшие партнеры, включая РФ, стали конкурентами. «В ходе климатического потепления им (России) удается даже собирать по два урожая в год. У них получается быть крупными экспортерами», - пожаловался Макрон.
Ранее стало известно, что Россия с начала года нарастила экспорт зерна почти на 20%, несмотря на внешние вызовы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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