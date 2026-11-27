Это произошло после атаки на порт Бенгази. В ходе разговора стороны уделили внимание как двусторонним отношениям, так и общей обстановке в регионе на фоне последних событий. Другие подробности не приводятся.

Ранее в Ливии сравнили атаку на порт Бенгази со стороны Украины с объявлением войны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

