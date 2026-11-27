Киев связался с главой МИД Ливии после инцидента в Бенгази
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с исполняющим обязанности главы МИД правительства национального единства Ливии Тахером аль-Бауром, сообщило ливийское внешнеполитическое ведомство.
Это произошло после атаки на порт Бенгази. В ходе разговора стороны уделили внимание как двусторонним отношениям, так и общей обстановке в регионе на фоне последних событий. Другие подробности не приводятся.
Ранее в Ливии сравнили атаку на порт Бенгази со стороны Украины с объявлением войны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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